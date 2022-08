De Brugse koetspaarden gaan alvast vrijdag en zaterdag niet uit in deze hittegolf. “De regel is dat de Brugse koetsiers bij meer dan 30 graden Celsius hun 75 paarden thuis houden”, zegt koetsier Mark Wentein. Het is slechts één van de vele maatregelen om mens en dier koel te houden.

Koetsier Mark Wentein houdt nauwgezet de website van het KMI in het oog: “De regel is dat de koetsiers bij meer dan 30 graden Celsius hun 75 paarden thuis houden. Vrijdag en zaterdag kunnen we niet uitrijden. We zorgen ervoor dat de paarden op stal of in onze weiden in de schaduw staan.”

“We vermengen electrolyten in hun voer. Dat reguleert hun vochtopname en verbetert de werking van de zenuwen en de spieren. In onze stallen staan automatische drinkbakken: onze 25 paarden drukken met hun neus op een klepje, waardoor ze altijd koel water kunnen drinken. Een extra probleem zijn de vele vliegen en dazen die onze paarden lastigvallen. Maar ’t zijn slimme dieren, ze staan twee aan twee, hoofd aan staart, en slaan zo die insecten weg.”

Sangria

Ook onze regio is gewapend tegen de hittegolf, die zeker nog tot na het weekend zal aanhouden. Ziekenhuizen en rustoorden hebben een warmteactieplan opgestart, de paardenkoetsen rukken dit weekend niet uit.“Zo’n badje doet deugd en die alcoholvrije sangria is lekker”, glundert Andrea Catrysse (91). Als wapen tegen de hitte, verwennen de verzorgsters van woonzorgcentrum Hallenhuis in Sint-Andries de hoogbejaarden met een voetbadje. Regine Roose (83) wachtte woensdagnamiddag vol ongeduld op de ijsjesronde!

Drankrondes

Zaterdag al stuurde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een waarschuwing dat het warmteactieplan op woensdag 10 augustus in voege zou treden. “Onze 115 personeelsleden en 113 bewoners zijn ingelicht en via affiches in de liften wijzen we de bezoekers op de maatregelen”, zegt directeur Carine Maerten. “De ramen gaan alleen ’s nachts open, we houden de temperatuur nauwgezet in het oog. Het Hallenhuis is gelukkig een recent gebouw, met automatisch gestuurde zonnewering.”

Een voetbad voor de bewoners van woon-zorgcentrum Hallenhuis in Brugge. © SVK

“De buitenactiviteiten staan op een laag pitje, het personeel controleert geregeld of er geen bewoners met uitdrogingsverschijnselen zijn. Er zijn extra drankrondes en het menu in onze cafetaria is aangepast: een koude tomaat-garnaal in plaats van varkensmedaillon met venkelpuree.”

Uitzonderlijk mogen de werknemers van alle zeven Mintus woonzorgcentra én van het AZ Sint-Jan, waar volgens voorzitter Pablo Annys dezelfde maatregelen gelden, een luchtig, wit T-shirt dragen.

Zwembaden

Wie wat verkoeling zoekt, kan dat doen aan zee en in de Brugse zwembaden. Die zien hun bezoekersaantallen stijgen. “Op de hete 19 juli mocht Lago 2231 bezoekers verwelkomen. Tijdens de namiddag is het zwembad steevast volzet. Ook Jan Guilini en Interbad draaien deze zomer op volle toeren. In juli vonden al meer dan 7.000 bezoekers hun weg naar Interbad”, zegt sportschepen Franky Demon.

Aan de zwemzone langs de Coupure verwelkomen de redders op warme momenten tussen de 300 tot 400 bezoekers. “Het aanbod om in open water te zwemmen wordt erg gesmaakt”, stelt de schepen.

Reitjes

Voor de zwemmers en de toeristenbootjes op de reien zijn er nog geen problemen. Burgemeester Dirk De fauw: “De waterkwaliteit wordt op negen kritische punten nauwgezet opgevolgd door ons stadslabo. Er worden cynaochlorofyl-metingen uitgevoerd om uit te sluiten dat er blauwalgen aanwezig zijn. Daarnaast worden zuurstof en temperatuur van het water gemeten, als aanvulling bij de maandelijkse uitgebreide analyses. Van blauwalgen is geen sprake, de zwaantjes kunnen op de reien blijven.”

“Eind juli, toen in de Oostendse en Gentse Vaart blauwalgen vastgesteld werden, stelde de Vlaamse Waterweg en captatieverbod in. Dit had ook gecvolgen voor het waterpeil van de Brugse reien, de toevoer van water uit de Gentse Vaart werd tijdelijk afgelsotren, zeodat de reien 1 centimeter per dzag verdampten. Op 8 augusuts werd de toevoer heropend, omdat het waterpeil van de reitjes kritisch werd.”

Gen sproeverbod

Van een sproeiverbod is er (nog) geen sprake, ook al is de waterstand van de Damse Vaart op sommige plaatsen extreem laag. Het veerpont Kobus is buiten gebruik. Burgemeester Dirk De fauw: “Een sproeiverbod wordt door provincie of gewest bepaald, Brugge zal de beslissingen volgen die bovenlokaal worden genomen.”

Stad Brugge verspreidt op haar website en op de sociale media beschermende tips. De noodplanningsambtenaar stuurde een mail naar diverse organisaties om sociale controle uit te oefenen bij risicogroepen.

De 1.500 stadsambtenaren krijgen herbruikbare waterflessen, zonnecrème, zonnepetjes en aangepaste werkuren. De recyclageparken hebben andere openingsuren, IVBO schort zijn vroege ophaalrondes op.

Info: www.warmedagen.be