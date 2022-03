Brugse kinderopvang Pietje Pek kondigt allereerste staking in dertig jaar aan

Op vrijdag 1 april zullen de personeelsleden van kinderopvang Pietje Pek in de Katelijnestraat in Brugge het werk neerleggen. De recente verklaringen van Vlaams minister Wouter Beke over ouderschapsverlof zijn voor hen de spreekwoordelijke druppel. Zeker 59 Brugse kinderen zullen die dag niet opgevangen worden op die locatie van Pietje Pek. Als ook de werknemers van de twee andere sites de oproep tot staken volgen, zullen 103 Brugse gezinnen een andere oplossing moeten zoeken voor de opvang van hun peuters.

“Het is de eerste keer in dertig jaar tijd dat de werknemers van Pietje Pek grijpen naar het wapen van een staking”, zegt stichtend lid en voormalig directeur Mieke Hoste. De Brugse toerismeschepen fungeert tijdelijk als woordvoerder van de kinderopvang, omdat de huidige directrice in ziekteverlof is.

Frustraties

“De reden voor de staking? Het is een opeenstapeling van frustraties, die begonnen zijn in coronatijd”, verklaart Mieke Hoste. “Tijdens de lockdown moesten we open blijven, maar bij de vaccinaties werden we niet aanzien als prioritair zorgpersoneel. Al jaren wordt onze sector stiefmoederlijk behandeld en te weinig gesubsidieerd.”

“Wegens de lage lonen is het moeilijk om aan voldoende personeel te geraken. Wie in de kinderopvang start, krijgt amper 1700 euro per maand. Dat is 500 minder dan in het onderwijs, ook in ziekenhuizen en de bejaardenzorg liggen de netto lonen hoger. Bovendien hebben onze medewerkers recht op amper 22 vakantiedagen per jaar. De verklaringen van Vlaams minister Wouter Beke, dat hij het ouderschapsverlof liever beperkt ziet tot de eerste drie levensjaren van het kind, zijn dikke zever. Dat zal misschien een beetje de instroom van kinderen doen afnemen, maar is geen oplossing voor ons ondergewaareerd statuut.”

103 kinderen

Bij Pietje Pek zijn momenteel 103 kinderen ondergebracht : 59 in de Katelijnestraat, 21 langs de Komvest en 23 in Dudzele. “We waken erover om altijd minstens één begeleider per zeven kinderen (onder de 18 maanden) te hebben. En één begeleider per tien oudere peuters. Maar het is hoog tijd dat jobs in de kinderopvang aantrekkelijker worden gemaakt”, aldus Mieke Hoste. Voorlopig staken enkel de zestien personeelsleden van de afdeling in de Katelijnestraat. Maar volgens de voormalige direrctrice is de kans groot dat ook de andere werknemers in de Komvest en in Dudzele de stakingsoproep zullen volgen…