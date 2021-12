Brugse Kerstloop in volle corona een succes

De 10de Kerstloop in Brugge kon vrijdagavond zij het met heel veel voorzorgsmaatregelen plaatsvinden. Ruim drieduizend deelnemers schreven zich in. Toch een achthonderd minder registreerden zich aan de start. Iedereen had een Covid Safe Ticket bij de hand en een mondmasker op. Sportief ging de zege op de 10 kilometer naar Simon Mestdagh en Charlotte Vanwalleghem.

Na het succes van de vorige edities kreeg organisator Ivan Degrieck daags voor de jubileumeditie van de Kerstloop het licht op groen van stad Brugge en het Overlegcomité kante zich de dag zelf niet tegen evenementen in openlucht.

Het parcours doorheen de verlichte binnenstad moest in laatste instantie nog aangepast worden, want zowel de start nabij de veelbesproken Kerstmarkt op de Markt als de aankomst op de Burg moesten door de uitzonderlijke EuroMillions-trekking in het stadhuis naar ’t Zand verhuizen.

De deelnemers kregen daar met een polsbandje toelating tot de start- en aankomstzone. Zij hadden met al of niet een kerstmuts op – die ze voordien gratis van de organisatie kregen – de keuze tussen zes of tien kilometer. Gedisciplineerd want het mondmaster mocht pas af bij het lopen. Bij aankomst kregen ze naast het traditionele sportdrankje een nieuw exemplaar om voor de neus en mond te houden.

10 km

Bruggeling Alexander Diaz Rodriguez, winnaar in 2013 en 2015, wist bij de start van de lange afstand niet goed om met of zonder een trainingsjas te lopen. Hij koos voor het eerste en terecht. Het was koud, zo’n vier graden, en voor aanvang en tijdens de korte afstand was het aan het miezeren zodat er op het natte wegdek niet echt toptijden konden genoteerd worden.

Simon Mestdagh uit Oostkamp, twee keer tweede en winnaar in 2018 voor Bruggeling Tomas Debevere, verschenen tevens aan de start. Net als triatleet Giani Vanden Broucke uit Zuienkerke. En dan weet je dat die vier de wedstrijd konden bepalen. “Ik was van plan om van bij het begin hoog tempo te maken. Om dan te zien met hoeveel we voorin overbleven”, analyseert Simon Mestdagh de race die hij later won.

“Halfweg bij de passage op ’t Zand vroeg Alexander om wat sneller te lopen. We waren met twee, maar redelijk vlug daarna moest hij lossen. Het was niet mijn bedoeling om dan reeds alleen te lopen. Het was nog vijf kilometer. Maar als je die voorsprong hebt kan je dit toch moeilijk uit handen geven. Alles is goed verlopen, maar ik heb toch afgezien”, aldus Mestdagh die de 10 kilometer won in 30’36”.

Diaz Rodriguez volgde op een halve minuut, vier seconden voor marathonloper Tomas Debevere. Giani Vanden Broucke van Triatlon Brugge Team werd vierde voor zijn clubgenoot Aaron Decloedt.

Bij de dames tekende Charlotte Vanwalleghem uit Torhout voor de snelste tijd: 37’18” voor Eva Schuermans en Tine Vandenborne.

Heel wat bedrijven gingen de uitdaging aan om de kerstloop tot een goed einde te brengen, zo ook werknemers van VM Tegels in Oostkamp. © ACR

Heel wat bekende gezichten overigens tijdens de feeërieke stadsloop. Uit het triatlon, sportclubs en het bedrijf – en verenigingsleven. Zo ook enkele werknemers van VM Tegels in Oostkamp. “Dit was voor ons een uitdaging”, klinkt het bij hen. “We zijn binnen ons bedrijf met de collega’s in augustus begonnen aan de voorbereiding van de 10 kilometer. We zullen zien hoe het verloopt.”

6 km

Ook op de kortere afstand, de zes kilometer, was er ruime belangstelling voor de wedstrijd die opnieuw voor diverse goede doelen werd gelopen. Gentenaar Andreas Demets won bij de heren voor Ruben Cornelus (Olympic Brugge) en Oostendenaar Yourick Couwelier. Bij de dames finishte de Beernemse Sarah Baert als eerste voor Nienke Dewitte uit Zerkegem en de Brugse Beryl Otieno.

(ACR)