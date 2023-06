Brugse kapster Christine knipte Herman Brusselmans kort: “Zijn lange lokken nam ik mee naar huis”

Kapster Christine Wayaert van coiffure Xantippe heeft Herman Brusselmans verlost van zijn wilde haren. Sterker: ze nam de lokken van de schrijver mee naar haar salon in Brugge.

Tal van BV’s en televisiesterren laten hun haren knippen en coifferen door Christine Wayaert. Ook Herman Brusselmans is al jaren een vaste klant van de Brugse haarkapster. “Herman is een trouwe klant, hij heeft mij al herhaalde keren toevertrouwd dat hij nooit naar een ander zou willen gaan”, vertelt Christine.

Twee millimeter

“Tot nu toe kwam Herman Brusselmans altijd naar mijn salon in Brugge. Ik mocht nooit meer dan twee millimeter haar knippen. Tot ik vorige week een berichtje kreeg van Herman. Hij wou na 37 jaar zijn lange haren kwijt en vroeg mij om daarvoor tot bij hem thuis in Gent te komen. Nu is er ruim dertig centimeter haar weg!”

“’t Was plezant, Herman is een toffe gast, vol humor. Zijn haren waren kapot aan het gaan. Hij heeft mij niks gevraagd, ik mocht mijn ding doen. Maar ik heb ervoor gezorgd dat zijn haarsnit nog altijd wat ‘rock’n roll’ is, passend bij het rebelese karakter van deze schrijver. Zijn vriendin Lena mocht, symbolish, zijn staartje afknippen.”

Think Pink

“Ik bewaar voorlopig Hermans wilde haren in mijn salon. Het is de bedoeling dat ze voor een goed doel, de borstkankercampagne Think Pink, gedoneerd worden”, aldus Christine Wayaert.