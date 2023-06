Brugse Gin Club verwijdert oranje terrasstoeltjes na klacht van burger: “Toch wel jammer”

Opnieuw is er heibel rond de kleur van terrasmeubilair in Brugge. Nu is het de uitbater van de Brugse Gin Club in de J. Suvéestraat die na een klacht van een burger zijn oranje stoeltjes moest verwijderen. “Toch jammer dat we in zo’n leuke straat enkel schakeringen van beige, bruin en grijs mogen gebruiken”, zegt uitbater Edward Vanhoutte.

Bij de heraanleg van ‘t Zand enkele jaren terug werd door stad Brugge, de lokale horeca-uitbaters en het bestuur van Horeca Brugge vzw overeengekomen om te gaan naar terrasmeubilair en parasols in een beperkt aantal sobere kleuren. Meer bepaald een aantal schakeringen tussen beige en grijs. Die reglementering die werd aangevoerd naar aan leiding van het heraangelegde plein ‘t Zand werd nadien ook voor terrassen in de hele Brugse binnenstad opgelegd. En daar wringt voor veel uitbaters het schoentje. Zo bleek eerder al toen er luid protest ontstond toen de uitbaatster van La Casita, naast de Sint-Salvatorskathedraal, haar bontgekleurde stoeltjes moest verwijderen.

Nieuw geval

Nu komt er opnieuw ongenoegen naar boven. Edward Vanhoutte, de uitbater van de Brugse Gin Club in de J. Suvéestraat, verwijderde namelijk zijn oranje stoeltjes en verving die door bruine exemplaren nadat de wijkagent hem erop wees dat een burger een mail had gestuurd naar de burgemeester en schepenen met de melding dat hij stoeltjes had gespot die niet aan de regelgeving voldoen. “Ik hoor dat het gaat om iemand die hele dagen met zijn fiets rond rijdt in de stad en dan foto’s neemt van alles wat niet volgens de regels zou zijn”, zegt uitbater Edward.

“De wijkagent kwam mij hiervan op de hoogte brengen. Ik wist dat het de moeite niet loont om er veel tegen te protesteren en heb dan beslist ze te vervangen door bruine; ook wel mooie stoeltjes van een designmerk uit de jaren ‘80. Maar toch is het jammer dat we ook in zo’n leuke, creatieve straat als de J. Suvéestraat enkel maar schakeringen van beige, bruin en grijs mogen gebruiken. Ik begrijp dat de stad wat uniformiteit wil een op een groot, nieuw aangelegd plein maar het is toch niet nodig om dat over heel de stad door te trekken. Deze straat hier heeft een eigen vibe waarbij wat meer bonte kleuren wel passen.”

Geen ‘zottekot’

Burgemeester Dirk De fauw bevestigt dat er inderdaad een mail van een burger hierover binnen gekomen is op zijn kabinet. “En dan is de politie inderdaad langs geweest om hem erop te wijzen dat die stoeltjes tegen de regels zijn, maar wij hadden als stad nog niet zelf een dwingend schrijven gericht om die stoelen direct weg te nemen. Het is overigens zeker niet onze bedoeling overal controleurs naartoe te steuren, maar enige handhaving is toch nodig anders wordt het een ‘zottekot’ in de Brugse binnenstad”, geeft de burgemeester nog mee.