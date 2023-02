Brugse gevangenis opent afdeling voor senioren: “Gedetineerden voelen zich beter onder leeftijdsgenoten”

De gevangenis in Brugge heeft sinds kort een aparte afdeling voor senioren. Gevangenen ouder dan 60 leven er samen volgens een aangepast regime. “Oudere gedetineerden voelen zich beter onder leeftijdsgenoten”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

De nieuwe afdeling in het Penitentiair Complex Brugge werd begin januari in gebruik genomen. Er is plaats voor tien gedetineerden die een aangepaste begeleiding en voor hen geschikt gevangenisregime krijgen.

“Het gaat hier voor alle duidelijkheid om zelfredzame gedetineerden”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Belgisch gevangeniswezen. “Deze nieuwe afdeling in Brugge valt niet te vergelijken met de onlangs gestarte afdeling in de gevangenis van Merksplas. Die is gericht op senioren met een zwakke gezondheid of die in een rolstoel zitten.”

We willen vermijden dat een 65-jarige in een cel belandt met een twintiger

Aangepast regime

In de seniorenafdeling in Brugge, die de projectnaam WOUW of Waardig Ouder Worden in detentie mee kreeg, hebben de gedetineerden geen andere cellen of ander meubilair dan elders in de gevangenis, maar er heerst wel een aangepast regime. “Dit project kadert binnen de verdere implementatie van de zogenaamde strafdifferentiatie, waarbij rekening gehouden wordt met de aard van de gedetineerden”, legt de woordvoerster uit. “We willen vermijden dat een gedetineerde van 65 nog in een cel belandt met een twintiger. Oudere gedetineerden voelen zich veel beter onder leeftijdsgenoten. In deze afdeling heerst ook een grotendeels open gemeenschapsregime, waarbij de gedetineerden samen kunnen werken, naar de wandeling gaan, fitnessen en de bibliotheek bezoeken. Voor deze afdeling is er ook een vast team van penitentiair beambten, die soms ook zelf deelnemen aan de op deze doelgroep gerichte activiteiten.”

Kasteelmoord

Volgens onze informatie verblijft Pierre Serry, veroordeeld voor zijn rol in de Kasteelmoord, op deze nieuwe afdeling.

Specifiek voor de gevangenis van Brugge kon de woordvoerster geen cijfers geven over de gevangenispopulatie, maar in heel België zijn er 122 gedetineerden van 70 jaar of ouder op een totaal van 11.186 personen. De oudste is 86.