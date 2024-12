Brugse gemeenteraad verdeelt de postjes en debatteert over gebuisde Europese kandidatuur die half miljoen euro gekost heeft

Tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond werden de postjes verdeeld. De politieke vertegenwoordigers in diverse bestuursorganen en verenigingen gelieerd aan de Stad werden aangeduid na geheime stemming. Er werd tevens gedebatteerd over de mislukte kandidatuur van Brugge 2030: een gebuisde campagne die de stadskas een half miljoen euro gekost heeft.

Voordien legde Wouter Bossuyt (CD&V) als laatste en 47ste gemeenteraadslid de eed af. Zijn geloofsbrieven werden goed bevonden, ook al kwam hij de voorbije week in opspraak. Hij werd tijdelijk geschorst als notaris wegens mogelijke onregelmatigheden met gelden van derden. Niemand van de andere raadsleden opperde bezwaar of gaf commentaar bij die eedaflegging.

Geheime stemming

Vervolgens vond de geheime stemming van de vertegenwoordigers in diverse bestuursorganen plaats. Yves Buysse (VB) betreurde dat de oppositie niet zelf onderlinge afspraken kon maken over de benoeming van haar mandatarissen: “Andere partijen hebben wel dealtjes gesloten.”

Raf Reuse (Groen) hield er een andere visie op na: “Wij willen niet onderhandelen met een antidemocratische partij.”

Maaike De Vreese (N-VA) laakte dat amper vijf procent van de mandaten naar oppositieleden, terwijl de oppositie dertig procent van de Bruggelingen vertegenwoordigt.

Opvallend: Doenja Van Belleghem (CD&V) wordt ondervoorzitter van het AZ Sint-Jan, waar ook Wouter Bossuyt in de raad van bestuur zal zetelen, samen met Franky Demon, Rani Hoste, Pascal Ennaert, Barbara Roose en Pol Van Den Driessche. Voorzitter wordt uiteraard opnieuw Pablo Annys.

Brugge 2030

Terwijl de stemmen geteld werden, vroegen Pol Van Den Driessche (N-VA) en Eva Vanhoorne (Groen) welke lessen getrokken heeft uit het feit dat Brugges kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad in 2030 niet weerhouden werd door de internationale jury. Pol Van Den Driessche noemde de kandidatuur ondermaats en vond dat The Art of Converation onvoldoende de Vlaamse troeven van Brugge belichaamde.

Eva Vanhoorne was milder, ze vond dat het project zaadjes geplant heeft voor een toekomstig, verbindend lokaal cultuurbeleid. Ze wees ook op het feit dat de jury laakte dat Brugge met haar project het overtoerisme niet aanpakt: ‘We hopen dat dit een wake-up call wordt. Er is geen nood aan meer wel aan beter toerisme.”

Gebuisd

Stefaan Sintobin (VB) zei dat Brugges kandidatuur faliekant gebuisd was: “Met wokie Dalilla Hermans als coördinator kun je geen Vlaams accent leggen.” Cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) las het juryrapport totaal anders: “U hebt vier bladzijden uit het rapport gehaald, de jury loofde alles zes kandidaten. Er is geen sprake van geen dikke buis. We dachten niet dat we al een blauwdruk van het programma moesten indienen.”

“Ik blijf de keuze van Dalilla Hermans verdedigen, er zitten veel waardevolle zaken in ons project, dat de Stad 253.593 euro aan tijdelijk personeel en 241.355 euro aan werking kosten gekost heeft. Dat is in totaal net geen half miljoen euro. Dit project verdient een voortzetting, ons bidboek opent maximaal de deuren. Er is veel overleg geweest met de Brugse culturele huizen om cultuur als bindmiddel in te zetten tussen diverse groepen en organisaties.”

Volgens toerismeschepen Minou Esquenet (CD&V) staat er nergens in het rapport dat Brugge onvoldoende maatregelen neemt om overtoerisme tegen te gaan: “U gaat u te buiten aan een onverantwoorde klaagzang.”