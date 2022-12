Brugse gemeenteraad ontvangt Vredeslicht

Net voor de zitting van de gemeenteraad op maandag 19 december werd het zogenaamde Vredeslicht afgegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit Vredeslicht reist vanuit de multiculturele stad Bethlehem naar dertig landen, zonder onderweg te doven.

Naar jaarlijkse traditie ontvangt dus ook de stad Brugge een vonk van dit vredeslicht. De vlam die vanuit Bethlehem zonder te doven naar dertig landen reist – een traditie sinds 1986 – werd eerst in ontvangst genomen in de Magdalenakerk tijdens een sfeervolle zitting maar werd dan via de vzw Yot ook naar het stadhuis gebracht. In de vorm van kaarsjes werden daar ‘aftakkingen’ van dit Vredeslicht bezorgd aan alle 47 gemeenteraadsleden.

Licht verspreiden in stad

“Brugge is het eindpunt van deze tocht met het Vredeslicht”, weet Sunity Godemont van de vzw Yot, een zogenaamd centrum voor levensbeschouwing. “Het originele licht blijft branden in de Magdalenakerk tot aan Kerstmis. We werken ook samen met heel wat Brugse buurtverenigingen die ook het Vredeslicht in de vorm van kaarsjes kunnen komen aftakken om zo verder te verspreiden over de stad.”

“Bedoeling is dat we een symbolische ketting van licht vormen; dit natuurlijk als teken dat we allen zo verlangen en nood hebben aan vrede op aarde.”

In teken van Oekraïne

Vredeslicht Brugge staat dit jaar, hoe kan het ook anders, in de eerste plaats in het teken van het conflict in Oekraïne. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) liet verstaan dat de Stad en OCMW Brugge al heel wat inspanningen leverden voor de opvang van en hulp aan Oekraïners die de oorlog ontvluchten.

Vredeslicht Brugge is een initiatief van Yot, Stad Brugge, huisvandeMens, de Verenigde Protestantse Kerk Brugge en pastorale eenheid Sint-Donatianus. Met de steun van de moslimgemeenschap, de Orthodoxe Kerk, en de hidoeïstische en boeddhistische gemeenschappen.

Alle info op www.vredeslichtbrugge.be