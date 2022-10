Brugse gemeenteraad keurt unaniem motie goed om regionale ochtendblokken van Radio 2 te behouden

De Brugse gemeenteraad keurde gisteravond unaniem een motie van de meerderheidspartijen CD&V, Vooruit en Open VLD goed waarin opgeroepen wordt de regionale ochtendblokken op Radio 2 te behouden.

Eind augustus maakte de Vlaamse Radio- en Televisieorganisatie (VRT) bekend dat er een hervorming komt van de regionale ochtendblokken op Radio 2. Begin 2023 komt een einde aan de aparte ochtendshows voor elke provincie. Dit betekent het verdwijnen van ochtendshow ‘Start Je Dag’ van Radio 2 West-Vlaanderen. Volgens de VRT is de reden hiervoor het steeds sneller veranderend mediagebruik, waarbij het regionieuws steeds vaker digitaal wordt geraadpleegd.

Motie

Raadsleden Annick Lambrecht (Vooruit), Sandrine De Crom (Open VLD) en Doenja Van Belleghem (CD&V) dienden samen de motie in, die door alle partijen, ook de Brugse oppositie, onderschreven werd.

“De gemeenteraad van Brugge vraagt aan de Vlaamse minister van Media en de Vlaamse Regering om maximaal te wegen om de beslissing van de VRT-top om de regionale ochtendblokken te schrappen ongedaan te maken. Het kader te scheppen voor de VRT om de ochtendblokken blijvend regionaal te organiseren. Een regionale verankering te garanderen van Radio 2”, aldus Annick Lambrecht.

Democratie

Raf Reuse (Groen) vindt lokale journalistiek brodnodig voor onze democratie. Doenja Van Belleghem (CD&V) is ervan overtuigd dat de verdere digitalisering van Radio 2 een goede en logische zaak is: “Maar tegelijk vinden we dat regionieuws en digitalisering perfect kunnen samengaan. Het specifieke DNA van West-Vlaanderen, waar het provinciegevoel nog sterk leeft, en de lokale behoeften maken van een regionaal ochtendblok een grote meerwaarde.”

“De cijfers maken dit trouwens duidelijk: het marktaandeel van Radio 2 is 28,3% , terwijl dat in West-Vlaanderen 37,2% bedraagt. De mogelijke afschaffing is iets wat leeft onder de West-Vlamingen. Gewezen presentator van het ochtendblok en huidige schepen van cultuur Nico Blontrock voelt dit als geen ander: vele luisteraars klampten hem de voorbije weken aan hierover.”

“Hij ondernam dan ook een aantal acties, zoals een papieren en digitale petitie, meerdere interviews, en een oproep tot steun gericht aan de West-Vlaamse burgemeesters. Veertig onder hen ondertekenden de petitie. Met deze motie wil de Brugse gemeenteraad dan ook aansluiten bij zijn oproep.”

Volgens burgemeester Dirk De fzuw(CD&V) heeft VRT inmiddels haar beslising met een maand uitgesteld….