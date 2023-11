Brugse firma schenkt een Tiny House voor de Warmste Week

De Brugse firma Buildinc schenkt een Tiny House voor de Warmste Week. Die gift is het eindstation van een ruiltocht die Stubru presentator Eva De Roo startte met een sticker. Ondernemer Karl Gheysen toont zijn warm hart.

Eva De Roo organiseerde een ruiltocht voor De Warmste Week en startte met een Studio Brussel-sticker. Nu, twee maanden later, kennen we het eindresultaat: een Tiny House van 27 m². “In het begin zei ik voor de grap dat het zalig zou zijn om met een huis te eindigen. Dat jullie echt zo crazy solidair en vrijgevig zijn, had ik niet durven dromen. Duizend miljoen keer bedankt!”, stelt Eva De Roo.

Duurzaam wonen

Dat het Warmste Huis in de week voor Kerstmis op ‘t Zand in Brugge staat, zorgt ervoor dat heel wat Bruggelingen hun warm hart tonen en dit goede doel steunen.

Karl Gheysen © Buildinc

Bruggeling Karl Gheysen ruilde een Tiny House voor een reis naar Lapland, die een stadsgenoot, met name Gaitan Vanquatem van Travelbase, een touroperator gespecialiseerd in avontuurlijke reizen, aanbood. Gaitan dankt zijn sociale bewogenheid deels aan KSA Rooighem in Sint-Kruis, waar hij leider was.

Karl Gheysen is zaakvoerder van Buildinc, een bedrijf dat zich specialiseert in modulaire en duurzame woningbouw: “We bouwen energieneutrale en kostenefficiënte woningen op maat en geven 1 procent van onze omzet aan een klimaatdoel.”

Ecologische voetafdruk

“Onze doelgroep zijn jongeren, die erover waken dat hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is. Buildinc wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Omdat de Warmste Week in Brugge plaatsvindt, wou ik iets zot doen en dit sociaal project steunen. Toen Eva De Roo de vraag postte of er nog iemand iets anders bood dan een mooie reis naar Lapland, heb ik onze firma kandidaat gesteld en een Tiny House aangeboden.”

Een Tiny House. © Buildinc

“Op 4 december moet ik naar de studio van Stubru voor een babbel. We schenken het huis weg in zelfbouwpakket, maar zullen natuurlijk de nieuwe eigenaar begeleiden bij de bouw. Het Tiny House zal verloot worden. Kandidaten zullen moeten sms’en. elke sms brengt 1 euro op voor het goede doel. Met andere woorden, voor 1 euro kun je de eigenaar worden van een Tiny House”, aldus Karl Gheysen.

Info: www.dewarmsteweek.be