Brugse droomfabriek laat 48 wensen uitkomen

De voorbije kerstvakantie kon iedereen een wens doen en die in het wensbomenbos op de Burg hangen. “Uiteindelijk werden er 1.096 wensen in de bomen gehangen. 48 van die wensen zijn van Bruggelingen en kunnen we waarmaken. En dat zullen we ook doen”, verzekeren burgemeester Dirk De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Meerdere Bruggelingen dromen van een boottochtje (al dan niet ’s nachts), een koetsritje en een volksfeest na corona. Vijf Bruggelingen dromen ook van een ballonvaart boven de stad, maar die wens kan men om veiligheidsredenen niet laten uitkomen. Als alternatief mogen ze de Halletoren beklimmen.

Twee heel jonge Bruggelingen hadden een speciale wens. De achtjarige Julien Neirynck wil graag een dagje burgemeester zijn. “Hij mag me binnenkort een dag meevolgen en zal op die manier al eens kunnen proeven wat het allemaal inhoudt om een dagje in mijn schoenen te staan. Misschien inspireert het hem wel voor zijn latere carrière”, lacht burgemeester De fauw.

De vierjarige Jesper Verholle zou graag een dagje op de eerste rij naar de koers willen komen kijken, en ook die wens zal men laten uitkomen.

Andere wensen

Onder de andere persoonlijke wensen van de Bruggelingen: pingpongtafels voor de Gulden Kamer, kerstverlichting in de Boeveriestraat, verlichting op de Snaggaardbrug en de Carmersbrug, eens spelen op de beiaard, voetpadverlaging aan de plantsoendienst en de elektriciteitskast in de Kemelstraat en in de Zilverstraat pimpen met graffiti.

“Het stadsbestuur laat 48 wensen het komende jaar werkelijkheid worden. Als stad willen we onze Bruggelingen ondersteunen in hun dromen. Een beetje zoals een Brugse droomfabriek”, aldus schepen Van Volcem. (CGRA)