Brugse dierenpolitie moest dit jaar al 300 keer optreden

De Brugse dierenpolitie, een speciale interventie-eenheid van de lokale politie, is dit jaar al meer dan 300 keer moeten uitrukken. Voor het merendeel wegens inbreuken op de dierenbescherming.

Dierenverwaarlozing vormt de hoofdmoot van de pv’s, maar er werd toch ook illegale handel in dieren vastgesteld door de dierenpolitie. Dat bleek uit het antwoord van burgemeester Dirk De fauw (CD&V) op een vraag van gemeenteraadslid Nele Caus (N-VA) maandagavond.

Extra middelen

De interventies van de Brugse dierenpolitie gaan in stijgende lijn, want in 2020 ging het om 230 interventies en in het stichtingsjaar 2019 om 112 interventies. Het stadsbestuur zet nu extra middelen in voor het welzijn van dieren. Volgens schepen Mathijs Goderis (Vooruit) zijn de lokale organisaties die initiatieven nemen die in het verlengde liggen van het stedelijke dierenwelzijnsbeleid vaak vzw’s die met beperkte financiële middelen en met enkele gemotiveerde vrijwilligers hun doel proberen te verwezenlijken.

Poespartoe

“Door het financieel ondersteunen van deze organisaties met een toelage, toont het stadsbestuur haar appreciatie voor het doel en de werking van de vzw’s”, aldus de schepen voor dierenwelzijn. De Brugse gemeenteraad keurde een toelage van 2500 euro goed aan vier vzw’s met een actieve werking op Brugs grondgebied: Kat zoekt Thuis, Beestjes in Nesten, SOS Reptiel en Poespartoe.