Brugse brandweer kampt met personeelstekort

De SOS-kreten van brandweermannen over personeelstekort bereikten ook de Brugse gemeenteraad maandagavond. Raadsleden Yves Buysse (VB) en Geert Van Tieghem (N-VA) vroegen burgemeester Dirk De fauw hoe de zoneraad van de brandweer dit euvel zal oplossen.

Toevallig (?) vergaderde de zoneraad van de brandweer (zone 1) maandagmorgen over dit probleem. “Het komt erop neer dat er tijdens de zomermaanden te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn om de beroepsmensen bij de brandweer, die met vakantie zijn, te vervangen”, stelt Dirk De fauw.

Een campagne voor het werven van vrijwilligers bij de brandweer dringt zich volgens raadslid Yves Buysse (VB) op. Geert Van Tieghem (N-VA) vindt het alarmerend dat amper drie van de zes ambulances deze zomer konden bemand worden.

Bijspringen

Dirk De fauw repliceerde: “Als er geen ambulances in Brugge beschikbaar zijn, kunnen Knokke-Heist of Oostende in geval van nood bijspringen. Ook de Brugse ziekenhuizen hebben ambulances. Het probleem is deels te wijten aan de twee kazernes in Brugge, die meer personeel vergen.”

“Eens die twee posten vervangen zijn door één nieuwe kazene aan het Waggelwater, zal die problematiek verlicht worden. Dan zal Brugge 17 brandweerlieden minder nodig hebben. Maar het is en blijft een feit dat Brugge nu amper 117 inzetbare brandweermannen telt, terwijl het er enkele jaren geleden nog 141 waren.”

Onderfinanciering

“Daarnaast kampen onze brandweerkorpsen met een onderfinanciering. Volksgezondheid betaalt amper 60 euro subsidies per interventie binnen een straal van 20 kilometer. Op 6 september volgt een nieuwe vergadering van de zoneraad, we zullen aankloppen bij de federale overheid.”

“Volgens de bonden zijn de problemen structureel, de kans bestaat dat de bijdragen van de gemeenten zullen moeten verhogen. De korpsleiding zit met de handen in het haar om de financiering rond te krijgen”, aldus de Brugse burgemeester.