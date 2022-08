Brugse brandweer houdt ludiek protest tegen krappe personeelsbezetting

De brandweermannen en vrouwen van de posten in Brugge voeren opnieuw actie: deze keer bieden ze een brandweerman/vrouw met QR code aan. De oorzaak van de actie blijft dezelfde: onvrede omtrent de krappe personeelsbezetting

Opnieuw willen de brandweermensen met een ludieke actie de aandacht vragen voor hun bekommernissen. Jeroen Dumalin en Thomas Van de Ginste, beiden brandweermannen van Brugge lichten de actie toe.

“De eisen van de brandweermensen van Brugge blijven duidelijk: een correcte bezetting, een beleid met de juiste mensen op de juiste plek en een werkbaar en evenwichtig systeem voor zowel beroeps als vrijwilligers, uitgewerkt in overleg met ons, ” vertelt Jeroen Dumalin.

Twee petjes

“Vergeet ook niet dat we met 2 petjes lopen, namelijk die van brandweerman, maar ook die van ambulancier”, zegt Thomas van de Ginste. “Dit is moeilijk werkbaar omdat we verschillende regels moeten volgen van zowel Volksgezondheid als Binnenlandse Zaken. Het gaat immers wel over dezelfde mensen die het werk moeten doen.”

Thomas legt de actie uit: “In deze actie vragen we de burger op zoek te gaan naar brandweerpoppen die een QR-code dragen. Met het scannen van de code krijg je meteen een duidelijke uitleg en kan je de actie steunen. Het leuke is dat er ook een wedstrijd met prijzen aan verbonden is. We willen de burger zeker niet treffen” vult Jeroen aan. Deze actie past dan ook in onze ‘ wij staken niet ‘ filosofie.

“Onze hoofdzorg is en blijft om de burger zo goed mogelijk te dienen”, benadrukken de twee collega’s. “Net daarom hebben we dringend mensen nodig om de verschillende wagens te bezetten en dat signaal willen we blijven geven”