Brugse brandweer bezegelt De Warmste Week met een fakkeltocht

Bart Peeters die aan het crowdsurfen is op ‘t Zand in Brugge en denkt dat hij in de zee aan het zwemmen is. Brihang die zijn nummer aanpast voor een kankerpatiëntje. Krijgt De Warmste Week, na deze opmerkelijke prestaties van zondagavond, maandag nog een schitterende muzikale en warme apotheose? Oscar & The Wolf, Dimitri Vegas en de Brugse brandweer moeten daarvoor zorgen.

De Brugse Ellen, die oorbellen maakte voor De Warmste Week, stond maandagmorgen vroeg al met haar hoogbegaafde zoontje van zeven al op het podium: “Hij krijgt thuisonderwijs. Hoewel het fijn is om samen in zo’n hechte bubbel te zitten, kan het soms ook eenzaam aanvoelen.”

Tombola van Cercle Brugge

Vandaag tonen leerlingen uit het Brugs deeltijds kunstonderwijs hun artistieke ontwerpen rond het thema eenzaamheid. Cercle Brugge organiseerde een tombola voor DWW. Maandagnamiddag komen spelers Thibo Somers en Hannes Van der Bruggen samen met Inge van de supportersfederatie van de Vereniging vertellen hoeveel die actie opgebracht heeft.

In de late namiddag moeten de ultralopers, die een tocht van 172 km lopen, arriveren op ‘t Zand. Vlak voor de start van de concerten houdt de brandweer van Brugge een fakkeltocht. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden loopt mee. De fakkeltocht met 150 brandweerlieden start aan de Kruispoort en eindigt op ‘t Zand. Ze zullen de opbrengst mee hebben van hun kerstmarkt en hun loopwedstrijd in uniform zaterdag in het Baron Ruzettepark.

Sylvie Kreusch

De Belgische artiesten die maandagavond vanaf 19 uur optreden zijn ook niet mis. Achtereenvolgens concerteren Tourist LeMC, Sylvie Kreusch en Oscar & The Wolf. Om 22 uur moet dj Dimitri Vegas met zijn set het dak van het warmste huis afblazen. Pas op Kerstavond (dinsdagavond) wordt op ‘t Zand in Brugge bekend gemaakt hoeveel De Warmste Week dit jaar heeft opgebracht.

