Brugse bisschop vertoeft vijf dagen in het door oorlog geteisterde Oekraïne

De Brugse bisschop, monseigneur Lode Aerts, vertoeft momenteel in het door oorlog geteisterde Oekraïne. Hij is samen met enkele Belgische collega’s ingegaan op een uitnodiging van de Grieks-katholieke Oekraïense geloofsgemeenschappen.

Vanaf dinsdag 21 februari tot en met vrijdag 24 februari zijn de bisschoppen Lode Aerts (Brugge), Johan Bonny (Antwerpen), Lode Van Hecke (Gent) en hulpbisschop Jean Kockerols (aartsbisdom Mechelen-Brussel) op pastoraal bezoek in Oekraïne.

De bisschoppen gaan daarmee in op de uitnodiging van de Grieks-katholieke Oekraïense geloofsgemeenschappen in hun bisdommen en vooral op die van mgr. Hlib Lonchyna, bisschop voor deze geloofsgemeenschappen in ons land. Vandaag nog ontmoeten zij mgr. Lonchyna in Kiev, waar de bisschoppen zopas zijn aangekomen.

Solidariteit

De delegatie trekt de komende dagen onder meer nog naar Irpin, Boetsja en Lviv. Ze ontmoeten er verschillende burgerlijke en religieuze verantwoordelijken, bezoeken er opvanginitiatieven voor vluchtelingen en wezen, en bidden en vieren er de eucharistie op diverse plaatsen.

De bisschoppen willen hiermee hun solidariteit betuigen met het zwaar getroffen Oekraïense volk en aan al wie zich inzet voor getroffen medeburgers, zich ter plaatse van de situatie vergewissen en er ook bidden voor vrede ondanks alle ellende en wreedheden die deze verwoestende oorlog meebrengt.