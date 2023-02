Brugse bib wil kaap van 400.000 bezoekers ronden

De Brugse bibliotheek blikt in een nieuw online jaarverslag tevreden terug op 2022. De uitleencijfers (834.826 in hoofdbibliotheek en filialen samen) kenden slechts een kleine dip en zijn na corona snel hersteld, en met 376.590 mensen die naar de Biekorf kwamen, zijn ze niet ver verwijderd van het aantal bezoekers dat ze er in pre-coronatijden mocht verwelkomen. “Dit jaar mikken we op 400.000 bezoekers”, zegt directeur-bibliothecaris Koen Calis.

Aan de hand van cijfers, quotes, foto’s en filmpjes komt in het jaarverslag de uitgebreide werking van de openbare bibliotheek Brugge aan bod. Rode draad doorheen het verslag is ‘verbinding’. “We maken deel uit van het dagelijks leven van de mensen”, aldus Koen Calis.

Veelzijdige werking

De werking van de Brugse bib is bijzonder veelzijdig en spreekt een bonte variatie aan doelgroepen aan: Brugse klassen, leerlingen van OKAN-klassen, historici, kunsthistorici, mensen die leven in armoede,….

“Het standaardprogramma voor de scholen is goed uitgebouwd en wordt elk jaar vernieuwd. We gaan ook maximaal digitaal. Zo werd het bibliotheeknetwerk uitgebreid met de bibliotheek van Musea Brugge en het Conservatorium.”

“In de toekomst zullen we ook nog meer inzetten op partners en vrijwilligers. Momenteel telt de bibliotheek 89 medewerkers en kunnen we daarnaast een beroep doen op 87 vrijwilligers, die onder meer ingezet worden voor de ‘bibliotheek aan huis’ en voor het digitaliseren van de Gezellebrieven”, luidt het.

Mmmonk en ARMA

“De openbare bibliotheek Brugge is ook één van de voortrekkers in het gebruik van IIIF, een innovatief systeem om gedigitaliseerde erfgoedbeelden te bewaren en uit te wisselen. De expertise rond IIIF bouwden we op dankzij Mmmonk en ARMA, twee erfgoedprojecten die in het jaarverslag ook uitgebreid aandacht krijgen”, vult schepen van Cultuur Nico Blontrock aan. (CGRA)

Het jaarverslag kan je raadplegen via: https://2022.bibbrugge-jaarverslag.be/.