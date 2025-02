Brugse bib lokte bijna 460.000 lezers

Met bijna 460.000 bezoekers in de hoofdbibliotheek, ruim 860.000 ontleningen over het hele bibliotheeknetwerk en een erfgoedtentoonstelling met nationale uitstraling blikt de Openbare Bibliotheek Brugge tevreden terug op 2024. In een online jaarverslag presenteert de bibliotheek haar hoogtepunten van het voorbije jaar.

Volgens schepen van cultuur Nico Blontrock tonen de mooie bezoekers- en uitleencijfers over alle Brugse bibliotheekfilialen dat de bibliotheek een laagdrempelig en toegankelijk cultuurhuis is waar de Bruggeling graag vertoeft: “En er is meer: uit het gebruikersonderzoek van het voorbije jaar blijkt dat 96,7 procent van de respondenten zeer tevreden is over de behulpzaamheid van de medewerkers. Veel bezoekers dus, maar ook bijzonder tevreden bezoekers.”

Leesplezier

Die bezoekers kwamen bibliotheekmaterialen ontlenen en/of deden mee aan een van de vele publieksactiviteiten die de Brugse bibliotheek organiseerde. De bibliotheek presenteerde de Bruggeling ook in 2024 een brede waaier aan activiteiten die inzetten op leesplezier, erfgoededucatie, e-inclusie, ontmoeting en verbinding.

De educatieve werking van de bibliotheek reikt bovendien verder dan Brugge. De leeslijsten voor het onderwijs – die in 2024 samen met Bibliotheek Kortrijk werden samengesteld – worden over heel Vlaanderen gebruikt.

Erfgoed

Ook met haar erfgoedcollectie bereikt de bibliotheek een publiek van ver buiten Brugge. De online lessenreeks Mmmonk School trok deelnemers uit de hele wereld aan. De Brugse expertise rond IIIF – een internationale uitwisselingsstandaard voor digitale erfgoedbeelden – werd gedeeld op het IIIF-congres in Los Angeles.

En het project ‘Vrouwen van papier’, hét paradepaardje van de Brugse erfgoedbibliotheek in 2024, bracht met een tentoonstelling, een podcast, een publicatie en tal van randactiviteiten duizenden mensen in contact met de vrouwelijke correspondenten van Guido Gezelle.

Ook voor 2025 staan er volgens Nico Blontrock al enkele boeiende evenementen geprogrammeerd die de nationale uitstraling van de Brugse bibliotheek alleen maar zullen versterken. Zo start op 4 april de tentoonstelling ‘Trots & Troost: middeleeuwse getijdenboeken en hun lezers’ in het Groeningemuseum.

Ontdek het jaarverslag: https://2024.bibbrugge-jaarverslag.be/