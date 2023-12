Brugse B&B B’Guest pakt uit met buitenwellness

In het pand Oude Zak 47 baten Caroline Demol en Gert Verhoestraete B&B B’Guest uit. Nadat ze flink geïnvesteerd hadden in de kamers en de gezamenlijke ruimtes voor de gasten, werd de tuin grondig aangepakt. “We bieden nu nog een extra service aan, namelijk een buitenwellness.”

Tussen 1946 en 1983 woonde wijlen Pierre Vandamme – oud-burgemeester en vader van de Zeebrugse haven – in dit pand. Huidige eigenaars Caroline Demol en Gert Verhoestraete gingen er net voor de coronacrisis van start met B&B B’Guest, met vier comfortabele kamers.

“Hoewel het toen toegelaten was om op hotel of B&B te gaan, bleven de mensen toch weg. We zijn daardoor eigenlijk maar echt van start gegaan in mei 2021”, vertelt Caroline. “Nadat we flink geïnvesteerd hadden in de kamers en de gezamenlijke ruimtes voor de gasten, hebben we ook de tuin grondig aangepakt.”

Zwembad en sauna

“Maar we willen nog een extra service kunnen aanbieden, namelijk een buitenwellness”, vult Gert aan. “We hebben een ruim zwembad laten aanleggen in de tuin. Daarachter, in een gedeelte van de tuin dat kan afgesloten worden, hebben we ook een jacuzzi en een houten sauna geïnstalleerd. Achteraan in de tuin hebben we ook nog een ‘ontspanningshuisje’ met daarin een stoomcabine en een kleine salon om rustig te verpozen.”

Gert gaf intussen zijn job als consultant en marketingmanager op, om zich – samen met Caroline – volledig toe te leggen op de B&B en de buitenwellness. “We ontvangen hier groepen tot zes personen. En ik geef graag nog even mee dat ook mensen die hier niet overnachten welkom zijn in de buitenwellness. Die is dus afzonderlijk te boeken”, weet Caroline.