Brugse bakkerij Cloet geeft chocolade aan P!nk tijdens concert

Bakkerij Cloet uit de Dorpsstraat in Sint-Michiels heeft het voor elkaar gekregen dat zangeres P!nk één van zijn chocoladecreaties geproefd heeft tijdens haar concert in Louisville, Verenigde Staten.

Met de ludieke borden ‘Can I trade for your signature’ en ‘I have chocolate for you’ probeerde de bakkersvrouw de aandacht van de Amerikaanse zangeres te trekken.

Het plan werkte perfect. P!nk gaf haar handtekening en nam meteen een hap van het aangeboden chocoladebeertje. Enthousiast liet ze aan het publiek weten dat het heel mooi gemaakt was en erg lekker.

Bekijk hier de video die bakkerij Cloet deelde op Instagram: