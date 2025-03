Brugse Badmobiel is klaar om naar vluchtelingenkamp in Duinkerke te rijden

De bestemming van ‘Droomreis’, het benefietevenement dat in maart 2023 werd georganiseerd, is bereikt. De Brugse organisatie Niemand is Illegaal haalde genoeg geld op om hun project Badmobiel te financieren. Deze week kan de mobiele douche-unit vanuit Brugge eindelijk richting Duinkerke rijden om de vluchtelingen van een warme douche te voorzien.

Het project Badmobiel werd opgezet door Bruggelingen Ben Lierman en Christophe Steyaert, met als doel een wasplek met warm stromend water te installeren in het vluchtelingenkamp in Duinkerke. Het benefiet-event Droomreis vormde hiervoor slechts het startpunt.

Steun

Daarbij konden de initiatiefnemers rekenen op de ondersteuning van onder andere Rein De Puysseleyr, Joseph Meyns, Hans Dijckmans en veel andere helpende handen. Van 3 tot 19 maart 2023 vonden verschillende activiteiten plaats, met als hoogtepunt een kunstveiling.

Tijdens deze veiling werden 45 werken van 40 artiesten uit Brugge en omstreken verkocht, wat een opbrengst van 27.000 euro opleverde. Met dit bedrag kon de constructie van de Badmobiel van start gaan, een proces dat meer dan twee jaar in beslag nam. Eerst werd er uitgebreid onderzoek gedaan naar het meest efficiënte voertuig en energiezuinige systemen onder het waakzame oog van ingenieur Marc Schroeyers.

Assemblage

Eenmaal er een plan was, kon de assemblage beginnen. Marc en Christophe werden hierbij bijgestaan door Paul Verplancke, Marc Braem en een schare aan helpende handen. “Maar ook in deze fase zijn de plannen nog een paar keer gewijzigd”, vertelt Ben Lierman. “Bovendien waren de werken zelf niet evident.”

“Vrijwilligers werkten aanvankelijk samen in House of Time, maar toen deze locatie niet langer beschikbaar was, moest de constructie noodgedwongen op straat worden verdergezet. Nu is de mobiele douche-unit eindelijk operationeel. De Badmobiel bevat 4 douches, 4 bidons van elk 120 liter water en twee warmwatergeisers, zodat de vluchtelingen zich met warm water kunnen wassen. Een batterijsysteem laat het geheel autonoom werken. Daarnaast worden er handdoeken, zeep en verse onderbroeken voorzien.

Solidariteit

“Ook al zijn er tussen verschillende etnische groepen soms geschillen; de solidariteit onder de vluchtelingen is groot”, zegt Christophe Steyaert. Hij en Ben bezochten het kamp in Duinkerke al meerdere keren en zagen hoe de bewoners de schaarse middelen met elkaar delen.

Voor dit project ontving Niemand is Illegaal de Prijs van de Schone Contrariteit 2023, uitgereikt door het Masereelfonds. “De 5000 euro aan prijsgeld werd integraal aan het project gespendeerd, want geld blijft nodig. Onder ander het onderhoud van het voertuig, verzekering en het blijvend voorzien van handdoeken, zeep en ondergoed vergen blijvende fondsen”, legt Ben Lierman uit.

Aan het einde van een wasdag vindt de Badmobiel zijn rust- en bevoorradingsplek bij MRS (Mobile Refugee Support). MRS voorziet al sinds 2017 in de basisbevoorrading en -hulp van het kamp. Niemand is Illegaal organiseerde eerder al meerdere hulpacties voor het vluchtelingenkamp in Duinkerke, waaronder kledinginzamelingen en het voorzien van licht en verwarming – cruciale basisvoorzieningen, vooral tijdens de koude wintermaanden.

Meer informatie over Niemand is Illegaal, toekomstige projecten, evenementen en donaties is te vinden op www.niemandisillegaal.be.