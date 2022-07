Brugse Avondrijders organiseren Rodenbachtour voor ALS-patiënt

De Brugse Avondrijders organiseren op zondag 28 augustus een oldtimerrondrit, waarvan de opbrengst naar Support Staf gaat. Dit solidariteitsfonds zamelt geld in voor Staf Vrielynck, de 43-jarige verpleger uit Assebroek die kampt met de spierziekte ALS. Door zijn ziekte dringen dure aanpassingen aan de gezinswoning zich op.

Liefhebbers van oldtimers (voertuigen van voor het bouwjaar 1993) die het hart op de juiste plaats hebben, kunnen op zondag 28 augustus deelnemen aan de Rodenbachtour. Die rally was al jarenlang een vaste waarde op de oldtimerkalender in de regio toen het er in 2019 naar uit zag dat de organisatoren ermee zouden stoppen.

“Een stopzetting van de Rodenbachtour zou zonde zijn dus op dat moment besloten wij van de Brugse Avondrijders om zelf die organisatie op te nemen”, zegt Bart Deroo-Van Maele. “Het was onze bedoeling om de 16de editie eind augustus 2020 te laten plaatsvinden maar door de coronabeperkingen was dit niet mogelijk. Ook in 2021 was er nog te veel onzekerheid waardoor we dus uitgekomen zijn bij zondag 28 augustus 2022.”

De Rodenbachtour heeft voor het eerst ‘t Zand in Brugge als vertrekplaats. Vanaf 9.30 uur wordt de eerst oldtimer daar verwacht om er het roadbook en de rallyplaat in ontvangst te nemen. Het traject omvat 130 kilometer en brengt de chauffeurs en passagiers langs de mooiste West-Vlaamse wegen. Omstreeks 16 uur zijn alle wagens weer op ‘t Zand voor de eindmeeting waar ook het publiek de fraaie bolides kan komen bewonderen.

De opbrengst van deze Rodenbachtour gaat integraal naar een goed doel en dat is dit jaar ‘Support Staf’. Dit solidariteitsfonds zamelt geld in voor Staf Vrielynck, een 43-jarige verpleger uit Assebroek die kampt met de spierziekte ALS.

Staf merkte in de zomer van 2020 dat er iets vreemds aan de gang is met zijn lichaam, heeft een bizar gevoel in zijn rechterarm, merkt krachtverlies in zijn handen en krijgt spiersamentrekkingen over zijn hele lichaam.De echtgenoot van Sofie Drubbel en papa van Gust (10) en Jef (8) ondergaat allerlei testen en onderzoeken en krijgt uiteindelijk een hard verdict: amyotrofische laterale sclerose, kortweg ALS. Kenmerkend is dat de werking van de spieren gestaag maar zeker steeds verder achteruitgaat. Het blijkt om een erfelijke aandoening te gaan want in augustus van vorig jaar overleed de vader van Staf aan dezelfde ziekte.

Dure verbouwingen

Intussen heeft Staf een rollator nodig om zich voort te bewegen. “We zijn genoodzaakt om ons huis te verbouwen zodat er beneden een slaap- en badkamer is als ik de trap niet meer op geraak”, liet Staf eerder al verstaan. Het zijn verbouwingen die handenvol geld kosten en die Staf en zijn gezin moeilijk alleen kunnen dragen. Ze zullen de opbrengst van de oldtimerrit dan ook bijzonder goed kunnen gebruiken.”

Alle info op: https://www.brugseavondrijders.be/ en https://www.facebook.com/rodenbachtour/