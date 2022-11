Brugse atelierwerking De Tank verhuist naar kasteel Blydhove in Assebroek

Na een jarenlange zoektocht werd een nieuwe locatie gevonden voor De Tank, de artistieke atelierwerking van het Brugse jongerencentrum Het Entrepot. “In het voorjaar van 2023 is de verhuis van het Provinciaal Gouvernement op de Burg naar het historische landhuis Blydhove in Assebroek gepland”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

Met het oog op deze nieuwe locatie is de toekomst van De Tank veilig gesteld. De Tank opende in 2017 de deuren in het leegstaande pand waar jarenlang het Provinciaal Gouvernement huisde. Bedoeling van De Tank was en is om betaalbare atelierruimte voor jonge kunstenaars aan te bieden. Op vandaag zijn in De Tank veertig kunstenaars in vijfendertig ateliers actief. “Toen we De Tank in 2017 aankondigden, moesten we direct wachtlijsten aanleggen. Dat toont aan hoe groot de nood was”, zegt Wannes Fremaut, directeur van Het Entrepot. Maar een verhuis drong zich dus op want het gebouw op de Burg is al sinds enkele jaren eigenaar van een ontwikkelaar die er een residentieel project zal realiseren.

Sociaal doel

“We hebben er lang naar gezocht, maar nu kunnen we dus eindelijk een nieuwe locatie aankondigen. Voor minstens drie jaar kunnen we terecht in het historische landhuis Blydhove langs de Generaal Lemanlaan in Assebroek”, zegt schepen Mathijs Goderis (Vooruit). Het landhuis deed tot in 2021 nog dienst als campus van de school Mariawende. Enkele maanden terug werd het pand, voorheen eigendom van Decanale Werken Brugge Oost, aangekocht door vzw Blydhove, de vereniging die al jarenlang de kinderopvang op hetzelfde domein exploiteert. “We zijn erg blij en dankbaar met de invulling die De Tank zal geven aan het door ons aangekocht kasteeltje. Het is onze bedoeling om op termijn een groot project uit te werken dat een aanvulling zal geven op het sociaal doel van Blydhove”, zegt Annick Alders, voorzitter van de vzw Blydhove. “Sowieso zullen we de infrastructuur van de kinderopvang uitbreiden, wellicht met een nieuwbouw achter het kasteeltje. En voor de permanente invulling van het kasteel zelf zoeken we dus nog een partner, maar in die overgangsperiode van toch wel enkele jaren hebben we dus met De Tank een mooie invulling gevonden.”

Alle huidige gebruikers van De Tank zullen kunnen mee verhuizen, wellicht in maart 2023, naar de nieuwe locatie. De zijbeuk van het landhuis, het voormalige koetshuis, zal wellicht dienst doen als expositieruimte voor de werken van de jonge kunstenaars.