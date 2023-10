Brugse armoede-bestrijders in de prijzen

Dialoogstad reikte dinsdagavond voor de tweede keer de Prijs Brugge de andere Kant uit. Die prijs bekroont een initiatief van personen, organisaties of netwerken, die een steentje bijdragen in de strijd tegen armoede zonder dat dit tot hun kernopdracht behoort.

De publieksprijs was voor Marie De Lameillieure, die in het T.I. Heilige Familie werkt en er probeert om de jongeren armoedebewust te maken. Ze is ook vrijwilligster bij Gandalf vzw en zorgt ervoor dat gezinnen in armoede op reis kunnen gaan.

De juryprijs ging naar Sandra Wintein en Klaas Pouwels, eigenaars van broodjeszaak Sint-Amandje, voor hun grote inzet voor kwetsbare burgers in Brugge. Ze staan altijd klaar om te helpen, onder andere door voedseloverschotten te herverdelen en logistieke ondersteuning te bieden. (CGRA)