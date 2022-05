Brugse ambtenaren fietsen voor de realisatie van een drinkwaterstation in Kameroen

De ambtenaren van de stad Brugge hebben 7.230 euro bijeen ‘gefietst’ voor de realisatie van een drinkwaterstation in Ebolowa in Kameroen. Een delegatie van deze Afrikaanse stad is deze week te gast in Brugge. De opbrengst van de sponsoractie werd vrijdagavond op het domein Aan de Plas overhandigd aan de Kameroenezen. Tegelijkertijd ondertekenden de burgemeesters van de twee ‘zustersteden’ een samenwerkingsovereenkomst.

Sinds 2020 vormen Stad Brugge en Communauté Urbaine d’Ebolowa (Kameroen) een duo. Beide steden zijn ervan overtuigd dat mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, armoede en ongelijkheid samen moeten worden aangepakt.

Werkbezoek

Burgemeester Dirk De fauw legt uit: “We betrekken partners uit de privésector, het onderwijs en het middenveld om onze acties kracht bij te zetten en zo bij te dragen aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s. Van 23 tot 28 mei is een delegatie uit Ebolowa (Kameroen) op werkbezoek in onze stad.”

“De delegatie bestaat uit Sylyac Marie Mvogo, prefect van de regio Mvila, Daniel Edjo’o, burgemeester van Ebolowa en de twee stadsmedewerkers André Yves Mbongo’o en Jérôme Olivier Onguene Ntonga. De Kameroense partners verblijven in Brugge om kennis te maken met het bestuur, de stadsadministratie en de verschillende partners die betrokken zijn bij de initiatieven rond herbebossing, drinkbaar water, duurzame chocolade, eerlijke handel en scholenbanden.”

Fair Trade

Er waren de voorbije dagen ontmoetingen met de Brugse chocoladegilde, Ter Groene Poorte en Middenschool Brugge Centrum. Inspirerende projecten rond jeugdradio, fair trade en circulaire economie vervolledigden, samen met de verkenning van het Brugse erfgoed, het programma.

“Vooraleer de Kameroense partners huiswaarts keren, werd de opbrengst van de sponsoractie ‘fietsen voor water’ onthuld”, vervolgt Dirk De fauw. “Drinkbaar water is een echt knelpunt en dus een absolute prioriteit in Ebolowa. 14 van de 32 wijken beschikken nog niet over drinkbaar water. Ebolowa heeft de plannen klaar om de komende jaren in de verschillende wijken waterstations te bouwen in deze snelgroeiende wijken. Met verschillende diensten van Stad Brugge organiseerden we daarom acties en fietsten we maar liefst meer dan 30.000 kilometer bij elkaar.”

Chocolade

Nog dit jaar wordt een drinkwaterwaterstation op zonne-energie gerealiseerd in wijk Cité de la Plaine in Ebolowa. Hiermee krijgen meer dan 1.000 gezinnen toegang tot gezond water en worden ze ook mee betrokken in het watercomité dat zorgt voor het onderhoud en beheer van het waterstation.

Bij het ondertekenen van de samenwerkingsoverenkomst tussen beide steden wijst Dirk De fauw op hetgeen Brugge en Ebolowa bindt: “Chocolade bijvoorbeeld. Als chocoladestad vindt Brugge het belangrijk de kaart van faire chocolade te trekken. Chocolade met respect voor mens en planeet. In Ebolowa gebeurt hetzelfde op vlak van cacao. Dat werkt verbindend en versterkend. Er zitten enkele concrete plannen tussen Ter Groene Poorte, de Gilde van de Brugse Chocolatiers, de landbouwschool en cacaocoöperatie in Ebolowa in de pipeline.“

Scholenband

Naast Ter Groene Poorte, werken OLVA Sint-Katrientje en Middenschool Brugge Centrum mee aan dit partnerschap. Le Lycée Classique et Moderne d’Ebolowa heeft intussen een scholenband met Middenschool Brugge Centrum. Ze werken rond een aantal SDG’s zoals klimaat waarbij in beide scholen de resultaten van het klimaatstation worden vergeleken en besproken.

Iets anders wat Ebolowa en Brugge volgens Dirk De fauw verenigt is het motto: ‘Leave no one behind’: “Iedereen heeft recht op drinkbaar water, een dak boven zijn hoofd, een goede gezondheid, én op een stad waar het goed is om te wonen, te studeren, te werken en te ontspannen…”

Herbebossing

“Daarom zetten we volop in op duurzame stedelijke ontwikkeling. Ondanks de coronapandemie, waarvoor we ook de handen in elkaar sloegen, werden er veel zaken gerealiseerd. Zoals een plantenkwekerij bijvoorbeeld. Vorig jaar konden jubilarissen de attentie die ze kregen van Stad Brugge, doneren aan dit herbebossingsinitiatief. En nu is er ook de sponsoractie met het oog op de bouw van een drinkwaterstation”, besluit de Brugse burgemeester.