Brugse actrice Liesa Naert geeft haar State of the European Union: “Feminisme vertrekt niet vanuit haat of woede tegenover mannen”

De Brugse actrice Liesa Naert gaf op vraag van de provincie West-Vlaanderen en het Bureau van het Europees Parlement in VIVES Hogeschool in Brugge haar State of the European Union op de Dag van Europa. Zij focuste haar voordracht op de positie van vrouwen in Europa: “Er is nog werk an de winkel, maar ik ben hoopvol.”

Help. Wat moet ik, een actrice, vertellen over Europa? Dat was mijn eerste gedachte toen ik uitgenodigd werd om deze State of the European Union te brengen”, zegt Liesa Naert. “Maar ik mocht de klemtoon of de invalshoek zelf bepalen. ‘Dicht bij jezelf blijven’ is een adagium dat ik hoog in het vaandel draag. Ik ben een vrouw, een moeder, een dochter, een partner, een werknemer, en een Europese burger. Redenen genoeg dus om het over vrouwen te hebben.”

Genderlijkheid

“Wat is de positie van vrouwen in Europa vandaag? Hoe ver staan we op vlak van gendergelijkheid? Wat en hoe doen wij het in Europa op dat vlak? Er wordt al eeuwen lang gepraat over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Al in 1792, tijdens de Verlichting, schreef Mary Wollstonecraft ‘A vindication of the rights of woman’. En toch zijn we er vandaag, zo’n 230 jaar later, nog altijd niet.”

“De titel voor deze State of the union ‘Europa? Cherchez la femme’ heb ik geleend bij de auteur Alexandre Dumas. In zijn werk ‘Les Mohicans de Paris’ uit 1854 schrijft hij “Il y a une femme dans toutes les affaires; aussitôt qu’on me fait un rapport, je dis: ‘Cherchez la femme’.” Kort gesteld: ‘ongeacht het probleem, een vrouw is vaak de oorzaak’ Of bedoelde Alexandre Dumas: ’ ongeacht het probleem, een vrouw is vaak de sleutel tot de oplossing’? Ik opteer voor het tweede.”

Strategie

“Tot mijn grote blijdschap ontdekte ik dat gendergelijkheid absoluut een thema is voor Europa. In 2020 stelde Europa zijn meest recente vijfjarige strategie voor gendergelijkheid voor. Die is gericht op het aanpakken van de ongelijkheden en discriminatie op basis van gender. Fantastisch. Maar ik had er nog nooit van gehoord. Ligt dat aan mij? Misschien? Maar het is wel zonde. Dat die ambitie en voornemens niet of onvoldoende doordringen tot bij burgers.”

“Ik had nog nooit gehoord van de Europese doelstellingen”

“Als ik de doelstellingen van de strategie lees, kan ik ook alleen maar vaststellen dat ik die in de praktijk niet altijd ervaar. En ik ben dan nog een witte vrouw uit Vlaanderen. Wees maar eens een meisje of vrouw in Saoudi-Arabië, Nigeria of Afghanistan. De strategie van Europa moet leiden tot meer gendergelijkheid op vlak van leven, werk, gezondheid, onderwijs, politiek en cultuur.”

“Belangrijke doelstellingen zijn: economische onafhankelijkheid, gelijke participatie en leiderschap, bescherming tegen geweld en gendermainstreaming. Dat houdt in dat Europa de genderdimensie een plaats geeft in elk gebied van de beleidsvorming en -uitvoering. De Europese Unie doet het mondiaal gezien niet slecht op het gebied van gendergelijkheid. Uit de Global Gender Gap Index van 2022 bleek dat 9 van de 20 landen die wereldwijd het best scoren op vlak van gendergelijkheid bij de EU behoren.”

300 jaar

“Maar volledige gendergelijkheid is er -nog- nergens. En de vooruitgang verloopt traag. VN-baas Antonio Gutteres zei in maart van dit jaar: “op deze manier duurt het nog driehonderd jaar tot er sprake is van gendergelijkheid”. Bovendien is het niet zo dat bepaalde verworvenheden er voor altijd zijn. Er worden ook stappen achteruit gezet.”

“Zo is er de ongelijke impact van de coronapandemie. Deze maakte de bestaande ongelijkheden tussen vrouwen en mannen groter, waardoor de moeizaam bereikte vooruitgang van de afgelopen jaren werd teruggedraaid. Tijdens de pandemie was er een drastische toename in het geweld tegen vrouwen.”

“76 procent van de ongeveer 49 miljoen zorgverleners in Europa is een vrouw, dus vrouwen werden veel vaker blootgesteld aan en besmet met het virus. Ze vormden letterlijk de frontlinie tijdens de pandemie. Meer vrouwen dan mannen verloren hun job en hun inkomen omdat ze talrijker tewerkgesteld waren in de hardst getroffen sectoren. De lockdowns waren zeer nefast op vlak van de verdeling van de zorgtaken en de privé-werkbalans van vrouwen. Deze gevolgen zijn vandaag nog altijd merkbaar.”

Antihomowet

“Ook op ander vlakken worden stappen achteruit gezet. Denk maar aan de antihomowet in Hongarije en de homovrije zones in Polen. In Italië besloot de regering van Giorgia Meloni om homorechten in te perken. Begin dit jaar berichtte Spanje over een golf van feminicides. De extreme verrechtsing in Europa doet de gendergelijkheid geen goed.”

“Als ik nadenk over feminisme of gendergelijkheid, dan komt spontaan het kinderliedje ‘de wereld is een toverbal’ in mij op. U kent het refrein wel: ’Dus zullen we er samen iets van moeten maken, de wereld is een mooi maar werkelijk ding’. Op de vraag, hoe denk jij dat we genderongelijkheid kunnen wegwerken, zou dat mijn antwoord kunnen zijn: We zullen het samen moeten doen.”

Feminisme

“Het woord feminisme heeft nog te vaak een pejoratieve bijklank. Als ik zeg ‘ik ben een feminist’, krijg ik niet zelden de reactie ‘waarom??’ of ook wel ‘dat had ik nu nooit van jou gedacht!’. Alsof ik net bekend heb dat ik de katjes in het donker knijp. Het woord feminist roept nog altijd het beeld op van een kwade kijvende en uiteraard harige vrouw die alle mannen op de brandstapel wil. Geen paniek, dat soort feminist ben ik niet!”

“We willen niet beter zijn dan de mannen”

“Feminisme vertrekt niet vanuit haat of woede tegenover mannen. Integendeel, wij hebben mannen nodig op weg naar gendergelijkheid. Een denkfout die gemaakt wordt in het debat over gendergelijkheid is dat mensen ervan uitgaan dat als de één wint, de ander sowieso verliest. Wat ik erbij krijg, raak jij kwijt. Als wij (vrouwen) winnen, dan verliezen jullie (mannen).”

“Het doel en de missie van feminisme was en is nooit om beter te zijn dan mannen, om mannen te domineren of te ondermijnen of om te wedijveren met mannen. Het ultieme doel is het creëren van een volledig nieuw systeem, een systeem dat het mannelijke en het vrouwelijke overstijgt. Een systeem waarin iedereen zichzelf kan zijn, zijn eigen keuzes kan en mag maken en waarin iedereen ruimte kan en mag innemen.”

Andrew Tate

“Gendergelijkheid reduceren tot een strijd tégen mannen is ook koren op de molen voor figuren zoals Andrew Tate. Een fenomeen op TikTok en met momenten een van de meest gegooglede persoon ter wereld. Hij zou een beurtrol delen met Kanye West en Donald Trump. De man is jong en rijk. Hij grossiert in dure auto’s en spiermassa. Hij predikt machisme en vrouwenhaat. En hij heeft miljoenen volgers op sociale media.”

“Hij teert op het idee dat mannen niet mannelijk meer zouden kunnen of mogen zijn door het feminisme en het streven naar gendergelijkheid. Hij slaat de bal volledig mis. Want het is een vaststaand en bewezen feit dat gendergelijkheid, iedereen, dus alle mensen, ten goede zou komen. De geestelijke gezondheid en de relaties tussen de seksen in samenlevingen worden beter naarmate de gendergelijkheid toeneemt.”

“Een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt stimuleert de groei. Genderevenwichtige instellingen presteren beter dan degene die door mannen gedomineerd worden. Kortom: ook mannen zouden gelukkiger zijn als de gelijkheid toeneemt. Wie kan daar nu iets op tegen hebben?”

Simone

“Simone de Beauvoir schreef al in 1949 in haar boek ‘Le deuxième sexe’ dat de moderne samenleving pretendeert neutraal te zijn, maar in werkelijkheid voortdurend masculien is. Als gevolg van onder andere de drie grote monotheïstische godsdiensten waar God expliciet een man is, wordt die waarheid voortdurend mannelijk gedacht. Daardoor delven de vrouwen en het vrouwelijke voortdurend het onderspit.”

“De mannelijkheid eist de neutraliteit op. Het spreekt voor zich dat de samenleving en de genderverhoudingen van vandaag niet meer dezelfde zijn als in 1950. Gelukkig. Maar ook vandaag zit het masculiene nog door en door verweven in onze leefwereld.”

“Hoe vrij is mijn keuze om thuis te blijven?”

“Het zit in onze taal (zich vermannen, een master behalen, mankracht), het zit in onze geneeskunde, waar een vrouwenlichaam wordt beschouwd als de kleine versie van man. Het zit ook in onze economie, bijvoorbeeld het pensioenstelsel is gestoeld op een masculiene leest. Het zit in de architectuur van onze steden. We moeten gendergelijkheid prioritair maken binnen al deze domeinen.”

Vrijheid

“Die masculiene blik op de samenleving, is niet de schuld van mannen. Dit is een systeem, een constructie waarin wij vastzitten. Gelijkheid begint bij vrijheid van keuze. Een mens kan pas in alle vrijheid een keuze maken in een samenleving waarin daar draagvlak voor is.”

“Hoe vrij ben ik in mijn keuze om volop voor mijn carrière te gaan als ik er niet kan op vertrouwen dat de overheid mij kwaliteitsvolle, veilige kinderopvang garandeert? Hoe vrij is mijn keuze om thuis te blijven en een gezin groot te brengen als mij dat financieel kwetsbaar of afhankelijk maakt op vlak van inkomen of pensioen? Hoe vrij is een alleenstaande moeder in haar keuze om voor een hulpbehoevende ouder te zorgen als zij daar niet in ondersteund wordt en haar keuze haar de armoede induwt?”

Valoriseren

“Een thuisblijvende moeder of vader wordt niet op dezelfde manier gevaloriseerd als een werkende moeder of vader. Een verpleegster wordt niet op dezelfde manier gevaloriseerd als een directiesecretaresse. Een deeltijds werkende vrouw die mantelzorg verleent wordt niet op dezelfde manier gevaloriseerd als een bankdirecteur. De gelijkheid zit niet enkel in de aard van het werk of de positie op de maatschappelijke ladder, maar in de gelijke valorisatie van verschillende keuzes.”

“Enkel wanneer wij het er collectief als maatschappij over eens zijn dat de keuze voor een job als leraar even waardevol is als de keuze voor een job als manager, dan kan een mens in vrijheid kiezen. Dan zal die keuze geen economische kwetsbaarheid, achterstand, afhankelijkheid of sociale uitsluiting veroorzaken. “

“Deze gevolgen zijn niet de schuld van mannen of van vrouwen. Het zijn de gevolgen van hardnekkig scheefgegroeide geïnternaliseerde systemen en denkbeelden. Een masculiene blik op wat in onze samenleving als waardevol en succesrijk beschouwd wordt. Wij hebben overheden en beleid nodig om dit te corrigeren en een zo groot mogelijk draagvlak voor gelijkheid te creëeren.”

Macht

“In onze kapitalistische samenleving zijn het nog altijd macht, geld en status die lonen. Zaken die bereikt worden binnen en dankzij een masculiene of patriarchale cultuur. Het is die cultuur die aan verandering toe is. Het is de hoogste tijd voor een herwaardering en een erkenning van de enorme waarde van betaalde en onbetaalde zorg in de samenleving. Zonder zorg stort de samenleving in.”

“We hebben mannen nodig”

“Vrouwen alleen kunnen de samenleving niet veranderen. Daar hebben we iedereen voor nodig. En niet in het minst de mannelijke omstaanders, collega’s, vrienden, broers en zonen. Wij hebben mannen nodig naast ons die hun stem laten horen en zich uitspreken tegen genderongelijkheid of discriminatie. Gendergelijkheid is geen vrouwenkwestie, het is een mensenkwestie.

Mondigheid

“We kunnen wel stellen dat voor Europa gendergelijkheid prominent op de agenda staat. Ook in de samenleving voel ik hoe het bewustzijn groeit, hoe de assertiviteit en mondigheid, zeker bij de jongere generaties, toenemen wanneer zij in aanraking komen met of getuige zijn van seksisme of discriminatie. Meer en meer worden zaken luidop in vraag gesteld.”

“Wie zich daardoor bedreigd voelt zal toch door de zure appel heen moeten bijten. Want dit is de enige weg vooruit. En misschien ook even stilstaan bij zichzelf en zich afvragen waarom die appel toch zo zùùr smaakt? Het eerlijke antwoord daarop is waarschijnlijk de reden waarom verandering nodig is. Waar we echter nog hele grote stappen in te zetten hebben, is de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Want geweld tegen vrouwen is vandaag de dag de meest wijdverspreide, aanhoudende en verwoestende schending van de mensenrechten ter wereld.”

Geweld

“Een specifieke vorm van geweld tegen vrouwen vindt online plaats. We weten allemaal dat twitter een riool is. Dat er vrijelijk met stront gestrooid wordt. Maar zelfs daarin is er geen gendergelijkheid. Amnesty International concludeerde na uitgebreid onderzoek simpelweg dat ‘Twitter een toxische plek is voor vrouwen”. Het is een platform waar geweld en misbruik tegen vrouwen floreert zonder dat de daders ter verantwoording geroepen worden.”

“Twitter is een riool”

“Ik wens voor mezelf en vooral mijn kinderen een Europa dat gebaseerd is op solidariteit, gelijkheid, zorg en respect voor individuele keuzes. En ik kan me niet ontdoen van het gevoel dat we ons in een ‘era of opportunity’ bevinden. Een kantelmoment in de tijd dat ons de mogelijkheden biedt om belangrijke stappen te zetten richting gendergelijkheid. En dat doen we ook, babystapjes, individueel, Europees en hopelijk ook stilaan mondiaal.Ik ben hoopvol, ik voel en zie en steun de verandering. De wereld is een toverbal en we zullen er samen iets van moeten maken.”