Brugse activist Wouter Mouton protesteert tegen doden van kreeften in Delhaize, materiaal in beslag genomen door politie

De Brugse activist Wouter Mouton, vooral bekend om zijn acties voor het klimaat, gaat nu ook in het verzet tegen dierenleed. Hij richt zich in deze feestperiode tegen het koken van levende kreeften en vatte samen met een kompaan post bij de visafdeling van Delhaize in Sint-Kruis bij Brugge.

“Eindejaar is foltertijd,” met deze niet mis te verstane boodschap op een van zijn ondertussen bekende oranje borden trok de Brugse activist Wouter Mouton zaterdagnamiddag naar de visafdeling van Delhaize in Sint-Kruis (Brugge). Mouton is vooral bekend als activist voor het klimaat, maar werpt zich nu dus ook in de strijd tegen dierenleed. De man is dan ook al jarenlang een overtuigd vegetariër.

“Het hele jaar door worden weerloze dieren gemutileerd, vroegtijdig vermoord en verkracht om vlees- en zuivelproducten in de winkel te krijgen. Deze continue genocidale massamoord kent een triest hoogtepunt in de kerst- en nieuwjaarsperiode. Dan staan ook foie gras en schaaldieren op het menu,” stelt Mouton scherp.

“De manier bij uitstek om kreeft klaar te maken is natuurlijk om de dieren levend te koken, want dan smaken ze het best. Er worden veel argumenten uit de kast gehaald om deze folterpraktijk goed te praten. Een van de meest gebruikte is dat kreeften geen centraal zenuwstelsel hebben en dus geen pijn kunnen voelen. Hoewel het waar is dat schaaldieren prikkels op een andere manier beleven dan zoogdieren, wil dit helemaal niet zeggen dat ze geen pijn of gevoelens ervaren. Zaken als angst, comfort of pijn zijn biologisch erg nuttig en uit onderzoek blijkt dat schaaldieren negatieve gevoelens uit de weg gaan indien mogelijk.”

Weinig interactie

Mouton vatte met een kompaan plaats vlak naast de bak met levende oesters om zo duidelijk zijn punt te maken. De klanten keken en uiteraard vreemd op en hoewel het er in de periode dat we er aanwezig niet echt tot veel interactie kwam, werden de boodschappen op het bord en de blaadjes van de medestrijder van Mouton wel gelezen.

“Het massaal koken van levende dieren zonder zeker te zijn dat het dier hier niet onder lijdt, toont eens te meer de vervreemding van de mens ten opzichte van andere dieren. In Zwitserland bijvoorbeeld is deze praktijk verboden. Wie opzoekingswerk doet hierover kan zelfs op tips stuiten waarmee de kok geholpen wordt om niet met de doodsstrijd van het weerloze dier geconfronteerd te worden. Het kan immers traumatiserend zijn voor de arme kok!” geeft Mouton nog mee.

De winkeldirectie was niet opgezet met de actie en vroeg de manifestanten om de zaak te verlaten. Dit weigerden ze evenwel te doen, zonder direct verder gevolg. “Als ze de politie op ons afsturen zal ik wel onderhandelen over een duurtijd dat we hier nog mogen staan”, zei Wouter Mouton nog, die dan ook een park ervaring heeft met dit soort acties.

Politie

“Enkele politie-agenten in burger zijn in de winkel binnen gekomen en hebben ons dan gevraagd om de winkel te verlaten. We stonden er toen toch al een tijdje en zijn ingegaan op de vraag van de politie. Ze hebben wel ons materiaal in beslag genomen maar we zijn niet gearresteerd,” liet Wouter na afloop van de actie weten.