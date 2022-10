Brugse 101-jarige Jeanette heeft nog één wens: gaan zwemmen

In de afdeling Kerry Hill van het Brugse woon-zorgcentrum Herdershove in Sint-Pieters hadden ze donderdagnamiddag reden tot feesten. De 101ste verjaardag van Jeanette Vinck werd gevierd. Eén wens heeft ze nog: ze wil nog eens gaan zwemmen. Op haar 50ste leerde ze immers zwemmen in het Jan Guillinizwembad en haalde toen zelfs het diploma van redder. De directie van Herdershove wil de wens van Jeanette onderzoeken en zal een geschikt zwembad zoeken.

De directeur van Herdershove deed het voorstel om Jeanette samen te laten zwemmen met de Brugse burgemeester die haar bezocht voor haar verjaardag namens de stad. Hij had bloemen en een fruitmand mee en mocht mee aan tafel schuiven voor een heerlijk stukje taart.

Caravan

Jeanette verloor twee van haar vingers bij de Cartoenage Viane waar ze vijftien jaar lang gewerkt heeft en verloor ook een kindje bij de geboorte. Het kreeg de naam Maria en ze herinnert nog steeds het beeld van de geboorte.

Daarna kreeg ze nog drie kinderen van wie de namen met een M beginnen. Het gaat om Marina, Michel en Martine. Met Michel ging ze nog jaarlijks met de caravan op reis, dit tot aan corona. De caravan staat nog steeds bij Herdershove.

Gevangenis

Wat ze ook nooit zal vergeten is dat ze tijdens de oorlogsjaren een jaar opgesloten werd in de Brugse gevangenis. Haar ouders en één broer werden voor twee jaar naar Duitsland gedeporteerd. De Duitsers waren te weten gekomen dat ze onderdak boden aan het verzet en in haar nachttafel zat een pistool met kogels opgeborgen.

Volgens Jeanette wisten ze nooit dat ze verzetslieden onderdak boden. En toch blijft ze ondanks alles positief. Vorig jaar kon ze haar 100ste verjaardag vieren met de drie kinderen, dertien kleinkinderen, dertien achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen en ze geniet nog van elke dag.