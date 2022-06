Brugs wijkgezondheidscentrum De Bruggen krijgt kunstwerk maar botst op zijn limieten

Met 3.842 patiënten en 22 medewerkers botst Wijkgezondheidscentrum De Bruggen op zijn limieten. “We hopen binnenkort, samen met Stad Brugge en Vivendo, een uitbreidingsmogelijkheid te vinden op onze locatie in residentie Rond den Heerd in de Sint-Pietersnoordstraat”, zegt Filip Boret coördinator van deze vzw.

Als laatste stap in het verbouwingsproces integreerde De Bruggen woensdag een kunstwerk van Peter Verhelst en Maud Bekaert in het wijkgezondheidscentrum, dat vijf jaar bestaat.

“We dienden voor de verbouwing met succes een subsidieaanvraag in bij het Vlaamse Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Voorwaarde was de integratie van een kunstwerk. Maud en Peter voerden gesprekken met onze medewerkers, wat resulteerde in kalligrafische teksten als we zijn bij je en hoe gaat het echt met jou?”, verduidelijkt Filip Boret.

Toegankelijker

WGC De Bruggen ontstond vanuit de dertig jaar bestaande huisartsenpraktijk De Brug en maakte in oktober 2016 de overstap naar wijkgezondheidscentrum, vanuit de groeiende behoefte om meer interdisciplinair, beter gecoördineerd en toegankelijker te werken.

“We zijn een eerstelijnscentrum waar zes huisartsen en één huisarts in opleiding, zes verpleegkundigen en een zorgkundige, een diëtist-gezondheidspromotor, een psycholoog, een maatschappelijk werker en onthaalmedewerkers onder één dak samenwerken aan de gezondheid en het welzijn van bewoners uit de wijken Sint-Pieters en Christus Koning”, vervolgt Filip Boret.

De Bruggen is het oudste wijkgezondheidscentrum van de provincie, sindsdien zijn er gelijkaardige centra in Oostende en Menen. Sinds 2019 is het WGC gevestigd in Residentie Den Heerd, dat eigendom is van de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo.

Forfaitair

“We werken met een forfaitair betalingssysteem, waarbij de patiënten niet zelf voor de consultaties betalen. Dit is mogelijk doordat wij een vast bedrag ontvangen van de mutualiteiten per ingeschreven patiënt. Zo verlagen we de drempel voor mensen uit een sociale wijk als Sint-Pieters”, vervolgt de coördinator. “13,6 procent van onze patiënten zijn mensen die een verhoogde tegemoetkoming genieten. Deze manier van financiëring maakt een kwaliteitsvolle samenwerking tussen de verschillende disciplines op één site mogelijk.”

Gezondheidspromotie

“We hechten veel belang aan gezondheidspromotie- en preventie”, zegt huisarts Niek Vervaeck. “Zo zullen we binnenkort voor de derde keer een geselecteerde groep patiënten screenen op mondhygiëne. Er zal een tandarts langskomen naar ons centrum. We hopen mensen die tandzorg uitstellen om financiële redenen, te motiveren om langs de komen. Een ander voorbeeld: in het najaar hebben we extra inspanningen gedaan om kwetsbare 65-plussers te overhalen zich te laten inenten tegen de griep. Zo slaagden we erin om 83 procent van die groep te vaccineren.”