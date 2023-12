Brugs uurtje met Guido Strypsteen

Bruggeling Guido Strypsteen is nog bijlange niet uitverteld en is daarom op zondag 3 december om 11 uur in De Balsemboom in ’t Bilkske nog eens te gast bij Het Brugs Uurtje. Een jaar geleden had hij het over zijn jeugd en zijn leven als facteur en man van het volk, straks vertelt hij over zijn ervaringen als toneelspeler, tekstschrijver en regisseur.

“In totaal heb ik 84 stukken geregisseerd, waarvan 18 voor de Koninklijke Toneelkring Excelsior. Ik stond ook vaak zelf op scène, en iets wat ik niet licht zal vergeten is mijn hoofdrol in de komedie ‘Louis, Berthilde en Soten’, die in 2002 in het Sirkeltheater werd opgevoerd. Twee weken voordien zat ik nog samen met mijn vrouw in Turkije toen ik door Nico Blontrock werd opgebeld met de vraag of ik kon inspringen voor de hoofdrol, omdat de man die die rol moest spelen ziek geworden was. Dat is een serieuze opdracht geweest, maar het is gelukkig meegevallen”

“Eenmaal heb ik ook met Willy Lustenhouwer gespeeld, als aangever in één van zijn one-manshows in de stadsschouwburg. Ik was zijn facteur, en hij had me gevraagd of ik dat wilde doen. Ik mis dat podium enorm… Fysiek ben ik een beetje aan het verzwakken en toneelspelen zit er niet meer in, maar geestelijk ben ik nog goed en regisseren zou nog gaan, ze mogen me nog altijd bellen! Het is een microbe die in me zit.”

“Tijdens Het Brugs Uurtje zal ik het ook kort hebben over de Koninklijke Onpartijdige Bond voor Mindervaliden, waarvan ik meer dan 20 jaar secretaris geweest ben. Aan mijn nonkel Firmin, die in het bestuur zat, had ik de belofte gedaan dat hij me altijd mocht vragen als hij iemand nodig had. Toen de secretaris kwam te sterven ben ik hem opgevolgd. In 2005 werd de Bond ontbonden, we waren toen blijkbaar niet meer nodig”, aldus Guido. (CGRA)