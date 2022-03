Brugs test- en vaccinatiecentrum voortaan onder één dak

Voortaan bevinden zowel het Brugs testcentrum als het vaccinatiecentrum zich in hetzelfde pand, meer bepaald in unit 13 van B-Park op Sint-Pieters, naast Maisons du Monde.

“Aangezien we een versnelling lager schakelen in deze coronacrisis en richting een waakfase evolueren, is het niet langer nodig en financieel verantwoord om twee units te gebruiken”, stelt de Brugse burgemeester Dirk De fauw. “Het testen en vaccineren kan in dezelfde unit plaatsvinden, maar zal telkens gebeuren op aparte momenten. Personen die zich komen testen zullen niet in contact komen met personen die zich laten vaccineren. Die scheiding wordt strikt gerespecteerd. Let wel, er is geen vrije inloop. Zowel voor een test als voor een vaccinatie moet men steeds een afspraak maken.”

Testen

Voor een coronatest moet men een afspraak maken via www.testcovidnwvl.be. Op die webpagina vindt men ook de openingsuren van het testcentrum. Voor een coronatest moet men steeds over een CTPC-code beschikken.

Testen voor opname in het ziekenhuis worden uitgevoerd in het labo van het ziekenhuis zelf. Sinds kort is het ook mogelijk om via een positieve antigeentest een herstelcertificaat te verkrijgen, waardoor dit een volwaardig alternatief is voor de PCR-test. Reizigers dienen zelf na te kijken wat de maatregelen zijn in het land van bestemming en in functie daarvan een PCR-test dan wel een antigeentest laten afnemen.

Als er niet getest wordt, kan men steeds terecht bij de apotheker voor een antigeentest. Een overzicht van apothekers is terug te vinden op: https://www.apotheek.be/nl/apotheker/Pages/In-welke-apotheken-kan-ik-me-laten-testen-op-COVID.aspx

Vaccineren

Voor het vaccinatiecentrum moet men een afspraak maken via het Huis van de Bruggeling (050 44 8000). Op https://www.brugge.be/welke-personen-kunnen-op-dit-moment-nog-een-coronavaccin-krijgen staat een overzicht van welke personen er op dit moment een vaccin kunnen krijgen.

Info: www.brugge.be/coronavirus/