Brugs stadsbestuur weigert voorlopig bouwvergunning voor woontoren in Sint-Pieters

Het Brugs stadsbestuur heeft voorlopig de omgevingsvergunning geweigerd voor hoogbouw op de site Lanssens in Sint-Pieters. “We willen wachten op het advies van Unesco, want Brugge is een werelderfgoedstad. Maar we blijven in principe achter het project van het Kaaidistrict staan”, zegt urbanisatieschepen Franky Demon.

De voorbije maanden is er heel wat commotie geweest rond de plannen van projectontwikkelaar CAAAP, die op de voormalige site Lanssens in Sint-Pieters onder meer een woon- en kantoortoren wil realiseren. Vooral de Brugse erfgoedverenigingen protesteren tegen die plannen.

Toren

De vzw Marcus Gerards, net als andere Brugse verenigingen (SOS voor een leefbaar Brugge, Erfgoedforum Brugge, Groenvereniging), heeft hevig campagne gevoerd tegen het enorme project aan de Krakelebrug, met drie torens van meer dan 30 meter en een toren van meer dan 50 meter.

“Niet alleen was zoiets op zich onaanvaardbaar, onmiddellijk naast de werelderfgoedstad Brugge, maar het opende de weg naar vele andere projecten rond Brugge”, legt Andries van den Abeele uit. “Vrijdagmorgen heeft het Brugse schepencollege de wijze beslissing genomen deze bouwaanvraag te weigeren. We hebben onze enthousiaste gelukwensen aan de dames en heren schepenen laten geworden.”

Werelderfgoed

Urbanisatieschepen Franky Demon nuanceert: “De voltallige Brugse gemeenteraad heeft, op de partij Groen, na de rooilijnen van het project goedgekeurd. De expertencommissie en Onroerend Erfgoed Vlaanderen hebben het project gunstig geadviseerd. Omdat de Brugse binnenstad werelderfgoed is, wilden we ook eerst luisteren naar het advies van Unesco. We hebben die vraag al maanden geleden gesteld, pas dinsdag heeft Unesco zich voor het eerst over dit dossier gebogen én ons respijt gevraagd om de plannen grondig te kunnen bekijken.”

“Waarover gaat het precies? CAAAP diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor een bouwproject op de voormalige gronden van natuursteenbedrijf Lanssens langs de Krakeleweg, Sluisstraat en Sint-Pieterskaai. De omgevingsvergunningsaanvraag omvatte enerzijds een stedenbouwkundig luik voor het bouwen van meergezinswoningen en de omgevingsaanleg na sloop van de bestaande bebouwing.”

Warmtepompen

“Anderzijds is er ook een milieuluik voor het exploiteren van warmtepompen, hoogspanningscabines en parkeerplaatsen en het uitvoeren van bronbemaling. Als derde vroegen ze ook nog een kleinhandelsluik voor het uitbaten van de maakwinkels. Het stadsbestuur is bij monde van schepen Minolu Esquenet het dossier gaan toelichten bij ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). – een onderafdeling van Unesco in Parijs.”

“ Het stadsbestuur hecht veel belang aan zijn status van werelderfgoedstad. Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook beslist zich achter het project te zetten, maar wil wachten op het advies van ICOMOS. Bijgevolg heeft het college dus procedureel moeten weigeren. CAAAP kan na het advies van Unesco altijd bij de deputatie in beroep gaan tegen onze beslissing of zijn plannen wijzigen”, aldus Franky Demon.