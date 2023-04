Brugs stadsbestuur laat voorlopig slechts twee concerten per maand toe in feestkerk OWLA

Voorlopig blijft OWLA concerten organiseren in de feestkerk – de ontwijde Heilige Familie – in ‘t Bilkske in Brugge. Nochtans hebben zes gezinnen uit de buurt bij de bestendige deputatie beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning die de stad Brugge verleende. Dat beroep werkt opschortend, maar het Brugs stadsbestuur laat twee concerten per maand toe.

Er staan nochtans zes concerten op de online OWLA-agenda voor april. Met onder meer Johnny Logan, Liliane Saint-Pierre, The Dinky Toys en Helmut Lotti. De buren zijn gewaarschuwd. Zeker als Helmut Lotti ter voorbereiding van Graspop zijn nieuwe muzikale liefde voor heavy metal bezingt.

Verjaardagsfeestje?

OWLA kondigt zelfs voor vrijdag 28 april een verjaardagsfeestje aan. De feestzaal bestaat dan één jaar. Of die verjaardag in mineur zal gevierd worden, hangt van de Stad. Enkele weken geleden namen zes gezinnen de Brugse advocate Marleen Ryelandt onder de arm. Zij heeft bij de bestendige deputatie beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning van de stad Brugge. De deputatie heeft 120 dagen de tijd om een oordeel te vellen in deze delicate affaire.

Volgens de malcontente buurtbewoners zorgen de activiteiten van OWLA voor veel lawaai- en verkeershinder: het uit 1904 daterende kerkgebouw is moeilijk te isoleren en er zijn onvoldoende parkeerplaatsen in de buurt. In het midden van de nacht rijden er naar verluidt nog zware trucks met de muziekinstallaties van de artiesten door de nauwe straatjes.

Kerk beter isoleren

Zowie Hayen, zaakvoerder van OWLA, die de contracten met de geboekte artiesten wil respecteren, probeert zijn buren tegemoet te komen: “Vorige week donderdag en vrijdag zijn de werken gestart om de kerk extra te isoleren met geluiddempende materialen. Dit weekend werden de eerste metingen uitgevoerd na enkele tests en die waren positief.”

“Ook de buurt werd bevraagd na de geluidstest: de buurtbewoners hadden niets gehoord, de extra isolatie doet zijn werk. Ook de andere pijnpunten, die de buurt aangegeven heeft, worden aangepakt. We werken aan een constructieve en duurzame relatie met onze buren, om in goede verstandhouding evenementen vlot en met een minimum aan hinder te laten plaatsvinden.”

“Over twee weken is het eerstvolgend evenement: een revue met Johny Logan, Helmut Lotti, acrobatie en showballet”, aldus Zowie Hayen, die alle bezoekers doorverwijst naar de ondergrondse parkings.

Twaalf concerten

Brugs burgemeester Dirk De fauw benadrukt dat het beroep opschortend werkt. Urbanisatieschepen Franky Demon stelt: “OWLA krijg voorlopig een muziekvergunning om twee keer per maand en maximaal twaalf keer per jaar een concert te organiseren. In afwachting van het oordeel van de bestendige deputatie.”