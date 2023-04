Brugs stadsbestuur geeft bloed om tekorten van het Rode Kruis op te krikken

Tijdens de paasvakantie zijn er 9 procent minder donoren bloed of plasma komen geven bij het Rode Kruis. Om te voorkomen dat de bloedvoorraad kritiek wordt, vervroegt het Rode Kruis zijn zaterdagopening van 20 mei naar 6 mei. Brugs burgemeester Dirk De fauw roept al zijn schepenen op om die dag bloed te komen geven in de Rode Kruis-post op het stationsplein.

Joachim Deman, woordvoerder van het Rode Kruis Vlaanderen bevestigt dat de opkomst van donoren tijdens de jongste paasvakantie 9 procent lager lag dan tijdens de gewone werkweken: “Hierdoor is de bloedvoorraad voor sommige bloedgroepen kritiek en is er beslist om de zaterdagopening die gepland stond op 20 mei te vervroegen naar 6 mei. Met drie feestdagen in mei zal de bloedvoorraad waarschijnlijk verder onder druk worden gezet. Dankzij het vervroegen van de zaterdagopening, kunnen we hierop anticiperen.”

Zaterdagopening

“Onze donorcentra zetten hun deuren jaarlijks een paar keer op zaterdag open. Zo krijgen trouwe en nieuwe donoren de kans om buiten de werkweek bloed of plasma te doneren. Anderzijds helpen donaties op zaterdag om in perioden met veel feestdagen en lange weekends de bloedvoorraad op peil te houden.”

Een sfeerbeeld van bloeddonatie. © Rode Kruis Vlaanderen

Volgens Joachim is de situatie nog niet kritiek, maar anticipeert het Rode Kruis Vlaanderen om problemen te vermijden: “Het is niet zo dat onze bloedvoorraad volledig leeg is, dat zou pas een probleem zijn voor ons land. Maar de voorraad voor drie van de vier negatieve bloedgroepen is aan de lage kant. Er zijn acties nodig, indien we niet in een kritieke zone willen belanden.”

“De maand mei telt drie feestdagen, dat zijn meer dan drie dagen dat er geen bloed gegeven wordt. Want vele donoren nemen dan een verlengd weekend. Precies daarom vervroegen wij onze zaterdagopening.”

Burgemeesters

Inmiddels heeft de Brugse burgemeester Dirk De fauw aangekondigd dat hij op zaterdag 6 mei zelf bloed zal doneren. Hij roept al zijn schepenen op om die dag hetzelfde te doen op het stationsplein in Brugge. Als voorbeeld voor de Bruggelingen, zodat er meer donoren opdagen.

Valerie Baert, teamleidster van het donorcentrum Brugge, heeft haar West-Vlaamse collega’s van de Rode Kruis-centra in Roeselare en Kortrijk gevraagd om ook bij de burgemeesters van die steden aan te kloppen: “Misschien kunnen de gemeentebesturen van Kortrijk en Roeselare hetzelfde doen als Brugge, om ook in hun regio meer mensen aan te moedigen om bloed te geven? We hebben dit jaar in elk geval onze zaterdagopeningen verhoogd van vier naar vijf.”