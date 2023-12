Brugs softwarebedrijf grijptnet naast bouwaward

In het Nederlandse Leusden werden de Cobouw Awards 2023 uitgereikt. Het Brugse softwarebedrijf CloudPiling was genomineerd in de categorie digitalisering, maar greep uiteindelijk naast de award.

Niettegenstaande CloudPiling van Vlaamse bodem is, dongen Thomas Zwaenepoel (32) en Michelle Vanhove (31) drie jaar na oprichting van hun bedrijf al mee in de voor hun branche belangrijkste awarduitreiking van Nederland. Het bedrijf ontwikkelde een unieke cloudapplicatie waarmee heel precies kan worden berekend hoeveel wapening en beton nodig is om een gewenste sterkte te verkrijgen. In de praktijk levert dat een besparing van gemiddeld dertig procent materiaal op in vergelijking met andere, meer traditionele berekeningsmethodes. Dat maakt de berekeningen dus ook een pak milieuvriendelijker. “Dertig procent minder beton en staal, dat betekent een ongelofelijke winst wat betreft de CO2-uitstoot”, klinkt het. Een eerste versie van de software werd in april 2021 gelanceerd op de Belgische markt, een dik jaar later was CloudPiling ook aangepast aan de Nederlandse richtlijnen, normeringen en werking.

Blij met top drie

“Hard werken loont dus”, zegt Michelle Vanhove, operationeel directeur bij CloudPiling. De nominatie kon niet verzilverd worden, maar met een plaatsje in de top drie waren Thomas en Michelle ook tevreden. “Als enig Belgisch bedrijf genomineerd worden, was sowieso een eer.” (WK)