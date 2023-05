Brugs schepen Minou Esquenet: “Restauratie van Brugs Belfort wordt niet uitgesteld”

De restauratie van het Brugse Belfort kost minstens 38 miljoen euro en zal na de verkiezingen van oktober 2024 gerealiseerd worden. Maar van een uitstel is geen sprake. Dat verklaarde schepen voor patrimoniumbeheer Minou Esquenet tijdens de gemeenteraad dinsdagavond.

“In augustus 2021 moesten de uitbaters van de winkeltjes in de stadshallen opkramen, omdat het Belfort zou gerestaureerd worden. Een klus die tien jaar zou duren. Nu worden die werken uitgesteld, omdat ze teveel kosten en er onvoldoende geld is”, zuchtte oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB).

Pol Van Den Driessche (N-VA) stelde voor om de restauratie deels via crowdfunding te financieren, wat goed zou zijn voor de Vlaamse schatkist en de Brugse stadskas: “Bruggelingen en anderen die ons Belfort in hun hart dragen, zullen graag centjes ophoesten.”

Volgens schepen Minou Esquenet is zo’n crowd funding een goed idee: “Maar zo’n actie zal geen miljoenen euro’s opleveren. De restauratie van het Belfort is niet uitgesteld, we hebben altijd gezegd dat dit een dossier voor de volgende legislatuur is. Maar het aftoetsen van renovatiewerken aan dit beschermd monument met de diensten voor Onroerend Erfgoed kost tijd. Volgende week leg ik een eerste deeldossier voor aan het schepencollege.”