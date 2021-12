Fiorettikoor verplaatst meezingconcert van tweede kerstdag naar kerstdag: “We hebben alle 199 tickethouders opgebeld”

Door de strengere coronamaatregelen moet het Brugs Fiorettikoor zijn kerstconcert met Ingeborg in de Kapucijnenkerk op tweede kerstdag schrappen. Alle 199 tickethouders werden opgebeld en kunnen nu op kerstdag komen luisteren. “Ik begrijp de regering niet, arm Vlaanderen”, zucht dirigente Hilde Neutens.

Kerstdag wordt een mijlpaal in de geschiedenis van het Brugs jongerenkoor Fioretti, dat in het Italiaans ‘bloempjes’ betekent. “Het is de allerlaatste keer dat we optreden in de Kapucijnenkerk in de Boeveriestraat in Brugge”, vertelt koorleidster Hilde Neutens.

Afscheid

Na 400 jaar verlaten de paters Kapucijnen Brugge. Ze hebben hun klooster aan de Stad Brugge voor 750.000 euro verkocht. Toerisme Vlaanderen heeft de stad gecontacteerd, met het oog op de herbestemming van het Kapucijnenklooster en de nabijgelegen Godelieveabdij. Omdat Toerisme Vlaanderen die gebouwen niet zelf mag kopen, stelde deze instantie voor dat de Stad dit doet en ze vervolgens in erfpacht geeft.

“Gelukkig kunnen we blijven repeteren in het koorhuisje, dat de paters Kapucijnen niet verkocht hebben. Maar de link van het Fiorettikoor met de Kerk wordt definitief verbroken, we zullen ons voortaan moeten richten op een werelds poprepertoire. Met uitzondering van enkele moderne franciscaanse liedjes, om de spirit van de Kapucijnen levend te houden. Het is trouwens ons vijftiende project met zangeres Ingeborg, die een prachtig afscheidslied heeft gemaakt over de Kapucijnen”, zegt Hilde Neutens.

Nieuw concert

Woensdagavond 22 december vernam het Fiorettikoor dat het concert op tweede kerstdag – zondag 26 december om 16 uur in de Kapucijnenkerk – niet mocht doorgaan wegens de nieuwe, strengere coronamaatregelen. “We hebben veel administratief werk moeten verrichten en alle 199 personen opgebeld die een ticket gekocht hadden. Ingeborg was meteen akkoord om het concert te vervroegen naar kerstdag om 10 uur. Natuurlijk konden niet alle toeschouwers zich vrijmaken op kerstdag, nu zijn er nog enkele zitjes vrij”, zegt de dirigent.

Donderdagavond 23 december was het meezingconcert in de Kapucijnenkerk wel uitverkocht. Hilde Neutens heeft weinig begrip voor de regeringsmaatregelen: “Onze 62 jonge koorleden hebben zo uitgekeken naar die kerstconcerten. Ik stel vast dat voor onze politici ‘cultuur’ het zwakke broertje is met wie ze geen rekening houden. We hebben nochtans alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen: slechts 199 toeschouwers, de kinderen repeteren en zingen met chirurgische mondmaskers. Ook al is het verschrikkelijk om zo te zingen. Ze bewaren een veilige afstand, met telkens een lege stoel. We hebben zelfs CO2 maskers gekocht en geïnstalleerd in de kerk.

Onbegrip

“De koorleden begrijpen het niet. Sommigen van hen zijn ook dansliefhebbers. Als ze naar de dansles gaan, mogen ze dicht op mekaar disco dansen zonder mondmasker. Een meezingconcert mag niet, maar als we tijdens een mis zouden zingen, is er geen probleem. Ik snap die onlogische maatregelen echt niet, arm vlaanderen”, besluit Hilde Neutens.