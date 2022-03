Brugs burgemeester zet proefproject met éénrichtingsverkeer in Male door

Het proefproject met éénrichtingsstraten in de wijk De Linde op Male wordt op 19 april ingevoerd. Dat heeft burgemeester Dirk De fauw tijdens de Brugse gemeenteraad bevestigd. In tussentijd gaat de burgemeester wel nog in gesprek met voor- en tegenstanders van dit circulatieplan, in de hoop op een compromis.

Het tijdelijk plan om vanaf 19 april, voor de duur van drie maanden, éénrichtingsverkeer in zeven straten in Male in te voeren, om sluipverkeer uit de Vijversdreef te halen, beroert de gemoederen op Male. Raadslid Karen Robert (Groen) had kritiek op de aanpak en vroeg zich af of er voldoende geluisterd werd naar de input van de buurt.

Alternatieven

Geert Van Tieghem (N-VA) eiste de intrekking van het circulatieplan: “Er zijn voldoende alternatieven, zoals fietsstraten of meer controle op de tonnage- en snelheidsbeperking.” Volgens Yves Buysse (VB) heeft de stad onvoldoende lessen getrokken uit het dossier van de Sparrestraat: “Dezelfde fouten worden opnieuw gemaakt.”

Ook Pascal Ennaert (Vooruit) oordeelde dat er geen draagkracht in de wijk is voor dit circulatieplan, dat diepe wonden geslagen heeft in de buurt: “De burenruzies escaleren. Zorg ervoor dat er opnieuw eendracht komt in de wijk met een alternatief voorstel. Want voor- en tegenstanders hebben veel gemeen: ze willen allemaal het gemotoriseerd verkeer beperken en komen op voor de zwakke weggebruikers.”

Woonpark

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zette de puntjes op de ‘i’: “De wijk met Vijversdreef, Bos en Lommer en De Linde is een woonpark, die straten zijn bestemd voor lokaal gebruik. Al tien jaar is er discussie over de Vijversdreef die een sluipweg is voor het verkeer naar de Malehoek en zelfs naar Damme. Uit metingen in juni 2021 blijkt dat er 1739 wagens per dag passeren, waaronder 321 zware voertuigen. Geen enkel woonpark in Brugge moet zoveel verkeer verdragen.”

“83 procent van dit verkeer is niet lokaal en hoort daar dus niet thuis. Verkeer naar de Malehoek aanzie ik niet als lokaal verkeer, ook zij horen om te rijden via de Doornhut en de Brieversweg. De bedoeling van het circulatieplan is de volledige wijk De Linde, niet alleen de Vijversdreef, te ontlasten van al dat doorgaand verkeer.”

Geert Van Tieghem (N-VA) relativeert de meer dan 300 auto’s tijdens de spitsuren: “Er zijn twee lagere scholen in de wijk, de ouders moeten hun kroost toch kunnen afzetten en ophalen! De Vijversdreef is altijd al een verbindingsweg geweest. Als er daar veel vrachtwagens passeren, betekent dit dat er onvoldoende politiecontrole is op de tonnagebeperking. Het circulatieplan is te drastisch. Een chirurg doet geen hartoperatie voor een schaafwonde!”

Petitie

“Niet alleen voetbal is emotie, ook mobiliteit”, stelt Dirk De fauw vast. “Er is een petitie rond gegaan met 865 handtekeningen tegen dit plan. Vreemd genoeg telt die wijk slechts 555 brievenbusen, amper 139 handtekeningen waren van lokale bewoners. De petitie werd zelfs ondertekend door mensen uit Assebroek, Koolkerke en…. Hasselt. Er werden veel kwakkels rond gestrooid, een vertegenwoordiger van middenstand beweerde dat de eigenaar van de Proxi Delhaize 25 procent omzetverlies zou lijden. Hoe kun je dat nu al berekenen, als het plan nog niet ingevoerd is!”

“Een bewoner die op 100 meter van dat warenhuis woont, klaagde dat hij 500 meter zal moeten omrijden met zijn auto. Waarom gaat hij er niet te voet naartoe? Anno 2022 mag de snelste of kortste weg per auto niet meer de maatstaf van vekeersmaatregelen in een woonpark zijn, we hanteren met STOP-principe, met voorrang voor stappers en trappers.”

“Het gemakkelijkste zou zijn om niks te doen en dit dossier nog eens tuin jaar te laten rotten. Dat wil ik niet. We zullen het tijdelijk plan invoeren en begin juli evalueren. Ondertussen nodig ik voor- en tegenstanders uit de wijk uit voor een gesprek, in de hoop op en compromis dat door iedereen gedragen wordt”, aldus Dirk De fauw.