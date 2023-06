Brugs burgemeester voor één dag Louro opent heraangelegde Zuidzandstraat

Zaterdagvoormiddag 24 juni werd de heraangelegde Zuidzandstraat, een van de belangrijkste winkelstraten van Brugge, officieel ingewandeld door onder meer ‘burgemeester voor één dag’ Louro Nunes Dos Santos (10). De jonge burgemeester mocht zaterdag ook al de fietsdiploma’s voor volwassenen uitreiken.

Tjidens de eindejaars- en kerstperiode werd op de Burg in Brugge door het stadsbestuur een ‘wensbomenbos’ opgesteld: tientallen kerstbomen met daarbij de mogelijkheid om een wens neer te schrijven.

Dat deed ook de jonge Louro Nunes Dos Santos, die via zijn vaderszijde Portugese roots heeft. Hij schreef de wens neer om voor één dag burgemeester van Brugge te mogen zijn. De échte burgemeester Dirk De fauw (CD&V) liet zijn wens en vervulling gaan.

Festiviteiten en openingen

Op zaterdagmorgen omstreeks 10 uur 30 werd Louro bij het thuis opgehaald door de chauffeur van de burgemeester en kreeg hij het tricolore burgemeesterslint rond de schouders gedrapeerd. Louro loopt school in basisschool Paalbos in deelgemeente Assebroek maar weet nog niet zo goed wat hij later zou willen worden.

Burgemeester misschien? “Ik vind deze opdrachten bij festiviteiten en openingen wel leuk maar het vele papierwerk en het vergaderen dat komt kijken bij het burgemeesterschap zou me misschien minder liggen”, stelde de jonge burgemeester voor één dag nuchter.

Vijf groenzones

Zijn eerste opdracht van de dag was het officieel openen en inwandelen van de heraangelegde Zuidzandstraat samen met burgemeester De fauw, schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) en enkele gemeenteraadsleden. In deze winkelstraat werden vijf groenzones aangeplant die in het najaar zullen aangeplant worden met bloemen, planten en vijf bomen.

Ook werd 500 m² aan kasseien opnieuw aangelegd. Ook de twee laad- en loszones in de straat zijn opnieuw aangelegd, in gewone mozaïekkeien, dus zonder de witte keien zoals voordien het geval was. Verder werden de 27 bestaande duo-fietsstaanders weggehaald en vervangen door vier zogenaamde ‘fietsnietjes’.

Braderie van Brugs Handelscentrum

Ten slotte werd de bushalte aan de Sint-Salvatorskathedraal weg gehaald, gezien de bussen niet langer door de Steenstraat rijden, en werd er een nieuwe halte geplaatst aan de hoek tussen de Zuidzandstraat en het Sint-Salvatorskerkhof.

Zo was de straat net klaar voor de braderie van het Brugs Handelscentrum dit weekend. De opening van de heraangelegde Zuidzandstraat was niet de enige opdracht voor burgemeester Louro, hij mocht immers ook nog de fietsdiploma’s voor volwassenen uitreiken.

(PDV/foto DC)