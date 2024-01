Brugs burgemeester hoopt dat zijn stad opnieuw De Warmste Week mag organiseren

Brugge hoopt om De Warmste Week opnieuw te mogen organiseren. “Wellicht niet in 2024 of in 2025, maar misschien over drie jaar”, zegt burgemeester Dirk De fauw. VRT houdt zijn beslissing in beraad.

710.000 euro. Zoveel heeft De Warmste Week Brugge gekost. Dat is meer dan de start van de Ronde van Vlaanderen, waarvoor de stadskas 500.000 euro moet ophoesten. “De Warmste Week was zeven dagen met optredens. Het stadsbestuur is vragende partij voor een herhaling”, stelde Dirk De fauw (CD&V) tijdens de gemeenteraad maandagavond.

Marktkramers

Jean-Marie De Plancke (Open VLD) opende het debat. Hij hoopte op een herhaling van DWW en betreurde enkel dat de marktkramers moesten verhuizen naar een minder goede locatie, Nele Caus (N-VA) peilde naar de eindevaluatie. Geert Van Tieghem (N-VA) vond het jammer dat Brugge niet met een waarborg gewerkt voor de herbruikbare bekers: “Er zijn nu 50.000 bekers verdwenen.”

Volgens Dirk De fauw was een waarborg niet haalbaar met 32 deelnemende horecazaken. Hij was tevreden over 140.000 muziekliefhebbers op ‘t Zand en 146 uren live radio: “Een enorme publiciteit voor Brugge. VRT was uitermate tevreden over onze organisatie. De dienst Openbaar Domein verdient een pluim: om middernacht veegden machines ‘t Zand proper.”

Twee klachten

“Voordien waren zeven buurtbewoners bang voor lawaaioverlast, VRT hield zich perfect aan het afgesproken tijdsschema: om 23 uur stopte de muziek. Tijdens De Warmste Week waren er slechts twee klachten. Opvallend: veel bezoekers kwamen met de trein, de bus of de fiets naar Brugge. Want onze randparkings zaten nooit vol.”

“VRT zei mij dat geen enkele andere stad in Vlaanderen DWW zo perfect organiseerde. Aanvankelijk wou VRT elk jaar DWW in een andere provincie organiseren. De kans bestaat dat VRT zich bedenkt. Misschien keert DWW in 2026 terug naar Brugge. Ik ben alvast vragende partij”, aldus Dirk De fauw.