Brugs burgemeester Dirk De fauw betreurt dat NMBS Spaans bedrijf boven Alstom Brugge verkiest voor bestelling van de eeuw

Brugs burgemeester Dirk De fauw betreurt dat de raad van bestuur van de NMBS het Spaanse CAF als voorkeursbieder aanstelt, ondanks de vele voordelen verbonden aan een samenwerking met Alstom Belgium, het vroegere Bombardier – La Brugeoise.

In september 2024 nam burgemeester Dirk De fauw al contact op met het bestuur van de NMBS om de troeven van Alstom te benadrukken: niet alleen is het een bedrijf met een groot sociaal engagement, deze miljardenbestelling zou voor jarenlange werkgelegenheid in de regio zorgen voor zowel het bedrijf als leveranciers en onderaannemers.

Alstom heeft de nodige competenties en staat garant voor een hoge kwaliteit. De locatie nabij het spoor zorgt ervoor dat een vlotte levering mogelijk is en buitenlandse reizen van personeel kunnen zo vermeden worden.

Lagere prijs

Het verwondert Dirk De fauw dat deze aspecten én een lagere totaalprijs toch niet genoeg gewicht in de schaal leggen om de beslissing in het voordeel van Alstom te laten vallen: “Alstom Brugge was 107 miljoen euro goedkoper dan het Spaanse CAF. Ik hoor graag op welke vlakken het Spaanse bedrijf, met wie de NMBS geen eerdere samenwerkingservaringen heeft, dan toch de bovenhand heeft gehaald en hoop dat deze argumenten stuk voor stuk onderuitgehaald kunnen worden.”

Woensdag trok het gemeenschappelijk vakbondsfront al aan de alarmbel. Want het gaat om de ‘bestelling van de eeuw’: een contract van 3,4 miljard euro voor honderden nieuwe treinstellen. De werkgelegenheid van 700 personeelsleden in de Brugse vestiging van deze treinbouwers is op termijn in gevaar.