Brugs borduuratelier gebruikt bekende washandjes-slogan van tv-serie Bevergem voor Broederlijk Delen

De Brugse Hilde Ghyoot zet een duurzame campagne voor Broederlijk Delen op: een Brugs borduuratelier vervaardigt voor dit goede doel washandjes met de legendarische slogan van de populaire West-Vlaamse tv-reeks Bevergem: Gebruuk je gie nog e washandje? Want je bespaart water door je met een washandje aan de lavabo te wassen…

Hilde Ghyoot, Bruggelinge en medewerker van Broederlijk Delen, probeert haar eigen kleine revolutie te ontketenen om samen water te besparen. “Wist je dat douchen 20 tot 60 liter water verbruikt? Je regelmatig aan de lavabo wassen met een washandje, bespaart water. En als we dat met z’n allen doen, maakt het een verschil”, legt Hilde Ghyoot uit.

Daarom verkoopt Hilde, in samenwerking met Atelier MieJef, het Brugse borduuratelier, washandjes waarop de slogan uit de tv-reeks Bevergem geborduurd staat: Gebruuk je gie nog e washandje? De jaarlijkse campagne van Broederlijk Delen loopt nog tot 8 april.

Revolutie

Het thema draait rond de ‘25 procent-revolutie’. “De kernboodschap is dat je met een minderheid een maximaal effect kan hebben, om een duurzame wereld te creëren zonder ongelijkheid”, vervolgt Hilde Ghyoot. “Het geheel is méér dan de som van de deler. Iedereen die in actie komt voor verandering is een activist en kan dat op verschillende manieren doen: een petitie tekenen, duurzaam leven, burgerlijk ongehoorzaam zijn…”

Broes en Saartje van Atelier Miejef kregen de vraag van Hilde voor een samenwerking in kader van deze actie, ten voordele van de campagne van Broederlijk Delen. Als jonge start-up willen ze zich graag engageren voor een betere wereld. Dus past een samenwerking met Broederlijk Delen perfect in hun werking: sociaal, duurzaam, ecologisch leven.

De washandjes zijn gemaakt van biokatoen, worden gemaakt in Pittem en geborduurd in de Brugse binnenstad, in de parochie Sint-Anna.