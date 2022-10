Brugs Belfort wordt drie jaar lang gerestaureerd

Brugge wil graag zijn Belfort restaureren van 2026 tot 2029. Het stadsbestuur is het hierover eens geraakt. Een voorstudie bracht aan het licht dat die klus zeker 30 miljoen euro zal kosten.

Al 800 jaar is het Belfort het symbool van de vrijheden van de Brugse burgers. Van onze democratie dus. Bovendien is de Brugse Halletoren sinds 1999 Unesco Werelderfgoed. Bijgevolg gaat het Brugs stadsbestuur niet over één nacht ijs, het architectenbureau Origin kreeg de opdracht om een voorstudie van de broodnodige restauratie van dit iconisch Brugs gebouw te maken.

Niet onstabiel

Er is alvast goed nieuws: de lichtjes overhellende Halletoren dreigt niet omver te vallen, er zijn geen extra stabiliteitswerken nodig. Nochtans werd de voorbije jaren uit voorzorg de zegeklok – de zwaarste klok van de beiaard – niet vaak meer geluid. De trillingen konden verroeste ankers doen loskomen.

Volgens burgemeester Dirk De fauw heeft het stadsbestuur vijf ambities vastgelegd voor deze site: “Vooreerst zal het om een respectvolle restauratie gaan, die de architecturale gelaagdheid van dit eeuwenoude gebouw waardeert. Het Belfort is in drie grote fases gebouwd: in gothische, neoclassicistische en neogothische stijlen. Maar alle binnenschrijnwerk is 20ste eeuws. Storende invullingen, zoals de winkeltjes aan de Oude Burg, zullen verwijderd worden.”

Liften

Het zal om een integrale restauratie gaan, met inbegrip van de beiaardinstallatie. Schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet wijst erop dat het Belfort een ontmoetingsplek moet worden voor de Bruggeling en de toerist: “Er komt een nieuw bezoekerscentrum, met andere ingang. De site wordt optimaal toegankelijk met twee liften en ingangen vanuit de Wollestraat en de Hallestraat. De trap die op het binnenplein in de jaren ‘80 zonder vergunning gebouwd werd, verdwijnt. Het lokaal van waaruit de hallegeboden gedeclameerd werden en waar nu het ticketbureau is, zal geherwaardeerd worden.”

“De bedoeling is dat op het binnenplein meer concertjes worden georganiseerd. Er worden geen zalen meer verhuurd voor langere periodes, het Belfort zal voor meer evenementen en tijdelijke tentoonstellingen kunnen gebruikt worden. Daarbij zullen de zalen via enkele ingrepen van elkaar afgescheiden worden, zonder dat het zicht op het eeuwenoude dakgebindte beperkt wordt. Met een nieuwe trap in de Belforttoren zal de veiligheid voor de bezoekers verbeteren, zij zullen elkaar niet meer moeten dwarsen op 50 centimeter brede, houten trappen.”

Zonnecellen

“Houten binnentrappen zullen ook de twee verdiepingen met elkaar verbinden. De toiletten en de technische ruimtes zullen ingericht worden op niveau -1, onder de binnenkoer. We zetten ook in op duurzaamheid: het regenwater zal opgevangen worden en samen met de KU Leuven onderzoeken we of er onzichtbare zonnecellen in de daken van de stadshallen kunnen ingewerkt worden. Datzelfde doen we trouwens ook voor het Concertgebouw”, aldus Minou Esquenet.

In 2023 wordt verder studiewerk verricht en lobbyt het stadsbestuur bij Vlaanderen om subsidies voor de restauratie te krijgen. Als Vlaanderen toehapt, betekent dit dat de hogere overheid 60 procent van de werken betoelaagt. In 2024 wordt het restauratiedossier opgemaakt en in 2025 zal Brugge de omgevingsvergunning aanvragen.

“Onroerend Erfdgoed Vlaanderen en de expertencommissie van Unesco reageren alvast positief op onze plannen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. De werken zelf zullen drie jaar duren, van 2026 tot 2029. Er zal nog veel over gecommuniceerd worden….