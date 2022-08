Brugs bedrijf scoort wereldwijd met hun baden, zelfs topacteurs en voetballers zijn fan: “Elk bad is uniek én 100 procent duurzaam”

De creative director van Kanye West heeft er eentje in zijn badkamer staan, net zoals diverse topacteurs en voetballers. Om maar te zeggen: de unieke baden en lavabo’s van het Brugse Studio LoHo gaan letterlijk de wereld rond. Het geheim? De gebruikte materialen. “We zijn 100 procent duurzaam”, zegt zaakvoerder Karel Loontiens (43). “Het duurt twee maanden om één bad volledig af te werken.”

“De enige machine die we tijdens het proces gebruiken, is de schuurmachine.” Karel Loontiens zegt het met een glimlach, maar tegelijk toont het aan hoe uniek de baden en lavabo’s van Studio LoHo zijn. Het Brugse bedrijf heeft vijf mensen in dienst die dagelijks in de weer zijn om de superieure kwaliteit te garanderen. “De baden bestaan volledig uit gebakken klei van hoge kwaliteit”, zegt Karel, die het bedrijf in 2017 oprichtte met Jo Hoeven. Hun unieke verkoopargument? Duurzaamheid. “In de huidige tijd is er geen ruimte meer voor instroom van wegwerpproducten, het is het doel van onze studio om te streven naar een ontwerp dat lang meegaat en voor meerdere generaties zal worden gekoesterd”, klinkt het.

100 baden per jaar

Op vijf jaar tijd groeide het bedrijf uit tot een wereldmerk. “We zijn wellicht het enige bedrijf wereldwijd dat op deze manier baden en lavabo’s maakt”, beaamt Karel. Aan massaproductie doet Studio Loho helemaal niet. Momenteel produceren ze zo’n 100 baden per jaar. En daarmee hebben ze méér dan de handen vol. “Je moet weten dat het ongeveer twee maanden duurt om zo’n bad volledig af te werken”, legt Karel uit. “Behalve het gieten in de vorm, moet de klei 24 uur bakken op 1.280 graden én volgt er een droogproces van enkele weken. Daarna kan de afwerking beginnen en wordt bijvoorbeeld de kleur gekozen. Maar ook hier blijft alles 100 procent handenarbeid. Gemiddeld weegt een bad tot 300 kilogram.”

Van de verkoop gaat ongeveer 20 procent richting buitenland. Vooral in de Verenigde Staten, Canada en Australië zijn ze fan. “We hebben ook net een bestelling binnen vanuit Nieuw-Zeeland”, zegt medezaakvoerder Jo Hoeven. Of ze enkele bekendheden onder hun klanten mogen rekenen, willen we daarop weten. De glimlach spreekt boekdelen. “Al weet ik niet of we van iedereen zomaar de naam mogen zeggen in de media”, blijft Jo voorzichtig. Vervolgens fluistert hij ons enkele namen toe van bekende landgenoten, een topacteur en een bekende voetballer. Namen van internationale klanten die ze wél zeker mogen verklappen, zijn onder andere de creative director van Kanye West en actrice Whitney Cummings.

Groeien

Wie een kleien bad in z’n badkamer wil, voorziet wel best een mooi budget. Gemiddeld kost een bad zo’n 8.500 euro. “Al is de meerprijs in vergelijking met een typisch designbad eigenlijk relatief klein”, nuanceert Karel. “Zeker als je weet dat wij volledig handwerk afleveren.” Blijft de vraag wat de toekomst brengt. “We willen zéker nog groeien, zowel in binnen- als buitenland. Maar tegelijk is het zeker niet onze ambitie om 10.000 baden per jaar te produceren. Klanten moeten ook weten dat werken met klei bepaalde beperkingen heeft. Een bad voor zes personen bijvoorbeeld, dat zal niet lukken. Of dat een nadeel is? Neen, voor ons is net het werken met duurzame materialen zo mooi”, besluiten de zaakvoerders. (MM)