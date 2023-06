Bruggestraat in Torhout wordt zone 30 vanaf Tordale tot aan de Burg

Op twee locaties in Torhout wordt de huidige variabele zone 30 omgevormd tot een vaste zone 30: in de omgeving van Tordale aan de Bruggestraat en in de buurt van wijkschool De Koornbloem aan de Rozeveldstraat. Tegelijkertijd wordt de zone 30 in de Bruggestraat verruimd.

Het komt erop neer dat in de Bruggestraat de zone 30 aan Tordale zal starten en zal doorlopen tot aan de Burg. “Nu was er in het stuk tussen Tordale en de rotonde aan het stedelijk zwembad een snelheidsbeperking tot 50 km per uur van kracht”, aldus schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) maandagavond tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad. “Dat wordt voortaan dus 30 km per uur.”

Halen de fietsers de auto’s straks in?

Onafhankelijk raadslid Koen Sap stemde tegen. “Het betreft een rechte tweevaksweg met een fietspad”, reageerde hij. “Dan is 50 km per uur al vrij traag. Maar 30 km per uur is gewoon véél te traag. Dat is een slakkengangetje. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de fietsers de auto’s inhalen? Hoeveel ongevallen zijn er de laatste jaren op die plaats trouwens al gebeurd? Heel weinig. Ik kan me niet vinden in het voorstel om er een aaneensluitende zone 30 in te voeren.”

Groen daarentegen juichte bij monde van Ruben Vangheluwe toe dat de zone 30 in de Bruggestraat uitgebreid wordt. Hij zou het zelfs beter vinden, zei hij, om al vanaf de rotonde met de smeedijzeren paarden de snelheid tot 30 km per uur te beperken.