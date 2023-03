Brugges enige, resterende feestzaal Lodewijk Van Male blaast 75 kaarsjes uit

Op vrijdag 24 maart viert Lodewijk van Male, langs de Maalsesteenweg in Sint-Kruis, een dubbel feest: zowel Brugges enige resterende feestzaal als de voormalige eigenares Marleen Delarue blazen 75 kaarsjes uit. Zij en haar zoon Frederic vertellen.

“De geschiedenis van kasteelsite De Vijvers, met park en restant van de Malevijver, gaat terug tot de 17de eeuw. Toen bewoonde de advocaat Thoms vander Perre een ‘huis van plaisance’”, vertelt Marleen Delarue, die in 2009 de feestzaal Lodewijk van Male overliet aan haar zoon Frederic Derycke.

Snelzeikers

“Het landgoed, dat zich tot aan de Doornhut uitstrekte, werd in 1831 aangekocht door baron Eugène de Peellaert en bleef in adellijk bezit tot in 1927. De kasteelsite verloederde, de inhoud van het kasteel werd openbaar verkocht. Zelfs grote damesonderbroeken met open kruis, zogenaamde snelzeikers, werden te koop aangeboden! In 1946 werd het domein De Vijvers verkaveld en in 1948 kochten mijn schoonouders het bouwvallige kasteel.”

“Maria Noppe en Gerard Derycke hadden in Poperinge een groothandel in koloniale waren. Om hun zaak verder uit te bouwen hadden ze extra ruimte nodig. Maar de onderhoudskosten aan het kasteel waren zo groot, dat ze extra inkomsten nodig hadden. Zo werd de Auberge Lodewijk van Male een café en een dancing. In 1960 werd de zaak omgevormd tot hotel-restaurant Lodewijk van Male”, aldus Marleen Delarue.

Familiebedrijf

“Zoon Frans Derycke – met wie ik in 1975 trouwde – startte op 21-jarige leeftijd als kok en stond naast zijn vader in de keuken. Het was een echt familiebedrijf, met ook zus Annie in de keuken en broer Romain achter de bar. Zelf stapte ik na ons huwelijk ook mee in de zaak. Als dochter van een Ardooise groothandel in vleeswaren was ik vertrouwd met de wereld van horeca en voeding.”

Aan het kasteel werd eind de jaren 70 een grote feestzaal gebouwd, waardoor Salons Lodewijk van Male feesten voor 200 genodigden kon organiseren. In 1995 overleed Gerard Derycke plots. Maria Noppe liet de zaak over aan haar zoon Frans en schoondochter Marleen. “Ons kasteel werd een toplocatie voor feesten. Dineren, feesten en overnachten kon op één locatie.”

Renners en voetballers

“De Franse wielerploeg Groupama-FDJ, waarvan Philippe Gilbert deel uitmaakte, was hier vaak te gast. Net als Clubspelers als Georges Leekens en Fons Bastijns, met de Oostenrijkse trainer Ernst Happel. Op zondagmiddag, om 11.30 uur, voor de match, moesten ze ofwel een filet pur of een zeetong hebben…”, mijmert Marleen.

“En in al die jaren zijn we drie keer naar de rechtbank moeten stappen, omdat gasten hun huwelijksreceptie niet betaalden. Eén ervan hoest nu maandelijks 25 euro op om een saldo van 7.000 euro te vereffenen….”

Het kasteel De Vijvers was vervallen in de eerste helft van de 20ste eeuw.

“Recent heeft Frederic de twintig hotelkamers vernieuwd. Hij nam de zaak in 2009 over, toen mijn echtgenoot Frans Derycke stierf. Inmiddels staat de vierde generatie al klaar: dochter Leonie (14) en zoon Emiel (16) durven ook al meedraaien. En de kleine Henri (6) snijdt al champignons!”

Tuinpaviljoen

Omdat steeds meer bruidsparen niet meer voor de kerk trouwen en een ceremonie in de tuin wensen, maar ook omdat hij zonder vergunning een houten tuinpaviljoen bouwde, heeft Frederic al enkele jaren miserie met enkele buren – onder wie de kleinzoon van zijn grootoom Romain.

“Ik wil er alles aan doen om overeen te komen met mijn buren”, zegt hij. “Ook al zijn de klagers naast een feestzaal komen wonen. Het paviljoen wordt binnenkort afgebroken en ik zal een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning voor een perfect geïsoleerde aanbouw bij het kasteel.”

“We waken erover om geen versterkte muziek in de tuin te spelen, zodat er nauwelijks geluidshinder is. Sommigen storen zich al aan een springkasteel of aan lachende mensen op een tuinreceptie in de namiddag. En ’t is nochtans enkel tijdens de weekends…”