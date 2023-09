Bruggelingen kunnen mee nadenken over de toekomst van zes Brugse kerken. In het kader van zijn kerkenbeleidsplan organiseert het Brugs stadsbestuur participatiemomenten. Parochianen en buurtbewoners kunnen ideeën geven over activiteiten die in hun kerk kunnen plaatsvinden.

Met de nota ‘een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ dwingt de Vlaamse overheid kerkbesturen en lokale besturen om een strategische visie te ontwikkelen voor het kerkenbestand. Vanaf 2026 zullen de gemeenten verplicht worden om een kerkenbeleidsplan te hebben.

28 Brugse kerken

Vlaanderen telt 1800 parochiekerken, in Brugge zijn het er 28. Schepen van erediensten Mercedes van Volcem wil samen met de verschillende kerkfabrieken, de lokale geloofsgemeenschappen en het Bisdom een toekomst voor dit vaak leegstaande patrimonium uitschrijven.

Zes kerken zijn de voorbije jaren al aan de eredienst onttrokken: Blijmare, Sint-Franciscus, Heilige Familie, Sint-Godelieve, Sint-Willibrord en Sint-Kristoffel. Zes kerken zijn niet ontwijd, maar hebben al een nevenbestemming: de Onze-Lieve-Vrouwekerk heeft een museumgedeelte, de Sint-Donaaskerk is een ‘blokkerk’, in Sint-Thomas van Kantelberg zijn er koorrepetities, in de Magdalenakerk loopt het project ‘Flanders Heritage Venue’. Christus Koning wordt ook gebruikt door de Filipijnse en de Albanese gemeenschap, Sint-Katarina ontvangt Poolse gelovigen.

Participatieproject

Zes andere kerken nemen binnenkort deel aan een participatieproject. “Wie in de buurt van de kerk woont of zich ermee verbonden voelt, is welkom om samen na te denken over een nieuwe invulling”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Voor Sint-Godelieve gaat het om een herbestemming, bij de vijf andere kerken om een nevenbestemming. Het project behelst ook Sint-Walburga, Sint-Niklaas in Koolkerke, Sint-Leo de Grote in Zwankendamme, Sint-Katarina, Heilig Hart en Philippus in Assebroek.

Het participatietraject zal begin 2024 ontrold worden. Voor de begeleiding nam Stad Brugge drie partners onder de arm: Parcum inventariseerde al religieus erfgoed, Kapittel begeleidt het project van de Sint-Godelieveabdij en de Kapucijnenkerk, en TC Plus is de onderzoeker van de Magdalenakerk (YOT).

Twee ontwijdingen

Over de ontwijding van de Sint-Pauluskerk in Sint-Pieters en de Stella Mariskapel in Zeebrugge is er een akkoord. Het is enkel nog wachten op de handtekening van de bevoegde minister. Sint-Paulus zal ter beschikking gesteld worden voor socioculturele activiteiten, Stella Maris wordt gebruikt door Roemeense orthodoxen.