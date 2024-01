Bruggelingen klinken op het nieuwe jaar, terwijl brouwerij De Halve Maan uitpakt met een ‘stunt’

Naar jaarlijkse traditie trakteerde het Brugse stadsbestuur de eerste zondag na nieuwjaar opnieuw op een openluchtreceptie op de Burg. Dit jaar dus zonder Brugse Zot maar het alternatief, Blonden Os en Bourgogne des Flandres, leekt er ook goed in te gaan. In dit verkiezingsjaar had burgemeester Dirk De fauw (CD&V) in zijn toespraak uiteraard ook aandacht voor voorbije en nog komende realisaties.

Ook dit jaar kwamen de Bruggelingen, op uitnodiging van het stadsbestuur, weer massaal samen op de Burg om samen met vrienden en (oude) bekenden te klinken op het nieuwe jaar. Ze klonken er met de biertjes van de Brugse brouwerij Bourgogne des Flandres – en dus niet langer met die van De Halve Maan, glühwein of andere warme of frisse drankjes.

Speech

Nog een traditie is de speech van de burgemeester. In dit verkiezingsjaar had burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aandacht voor de realisaties in het voorbije jaar. Daarbij verwees hij onder meer naar de meer dan geslaagde editie van De Warmste Week, de winter- en kerstanimatie, de terugkeer van de start van de Ronde van Vlaanderen, de start van de bouw van museum BRUSK, de meer autoluwe binnenstad en de komst van kleinere elektrische busjes.

En dan was er natuurlijk ook aandacht voor de plannen voor het komende jaar. Daarbij verwees De fauw naar de opwaardering van het Minnewaterpark en de voorbereidende werkzaamheden voor de heraanleg van de ring aan de voorkant van het station en de nieuwe fiets- en voetgangerstunnels. En verder ook naar het nieuwe park op de voormalige site van De Lijn, het nieuwe Katelijnepark en de nieuwe atletiekpiste aan Sport Vlaanderen. “Voorts blijven we een prioriteit maken van veilige fietsinfrastructuur met nieuwe fietspaden langs de Kolvestraat en de fietsverbinding tussen Dudzele en de haven van Zeebrugge”, aldus nog De fauw.

Rond het voetbalstadion liet hij verstaan dat er door Club Brugge een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd is. Voor Cercle zou de vergunning zo goed als rond zijn voor de bouw van een trainingscentrum op de Gulden Kamer in Sint-Kruis en er zou ook verder gewerkt worden aan de toekomstplannen voor een nieuw stadion voor groen-zwart. Op cultureel vlak verwees de burgervader naar de vierde editie van Trïennale Brugge en de vernieuwde Gouden Boomstoet.

Actie van De Halve Maan

Medewerkers van brouwerij De Halve Maan deelden mutsen uit met het opschrift en logo van hun bier ‘Brugse Zot’. Een verwijzing naar de kleine bieroorlog die er heerst. © Davy Coghe

Het al bij al aangename weer – koud maar zonder regen – deed de Bruggelingen massaal afzakken naar het plein voor het stadhuis. Opmerkelijk was wel de actie van brouwerij De Halve Maan: medewerkers van de brouwerij deelden mutsen met het opschrift en logo van hun bier ‘Brugse Zot’ uit: een ‘stunt’ die niet los gezien kan worden van het feit dat deze brouwerij de aanbesteding voor het leveren en tappen van bier niet binnenhaalde en er concurrent Bourgogne des Flandres mee aan de haal zag gaan.