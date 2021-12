Bruggelingen herbeleven historische loting

De Bruggelingen trotseerden zaterdag regen en wind om op de Markt in Brugge aanwezig te zijn op een evocatie van de loting die in 1441 ooit als eerste werd uitgevoerd.

De lotingen die in de eeuwen nadien volgden, gebeurden op dezelfde manier. Zelfs de naam ‘loterij’ werd internationaal in vele talen overgenomen.

De evocatie werd drie keer uitgevoerd en werd telkens door tientallen personen bijgewoond. Vooral diegenen die hadden gespeeld met de Lotto en in Brugge daarbij een speciaal lot voor de evocatietrekking hadden ontvangen, waren aanwezig. Heel wat gelukkigen waren verheugd dat ze naar huis konden met een rits geschenken of reischeques ter waarde van 500 euro. Vooral die laatste winnaars vielen op, want de cheques waren reuzegroot uitgeprint en niet plooibaar.

Vreugdevolle taferelen

De trekking gebeurde, net als in 1441, met twee urnen. In de ene zaten de loten met de namen van de deelnemers, in de andere de prijs die ze behaalden. Aangezien de meeste winnaars aanwezig waren, lokte dit bij de aanwezigen vreugdevolle taferelen op, vooral wanneer ze met bazuingeschal op het podium werden geroepen. (CW)