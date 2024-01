Bruggelingen hebben meer vertrouwen in de lokale politie dan in het stadsbestuur, wel de gelukkigste inwoners van alle centrumsteden

Het vertrouwen in de lokale politie is groter dan in het Brugs stadsbestuur. Negen maanden voor de verkiezingen heeft burgemeester Dirk De fauw een probleempje: het vertrouwen in zijn beleid is met 7 procent gezakt. Toch scoort hij nog altijd beter dan zijn voorgangers Renaat Landuyt en zelfs Patrick Moenaert.

Driejaarlijks peilt het Agentschap Binnenlands Bestuur naar de tevredenheid van de Vlamingen. 1.811 Bruggelingen namen deel aan die bevraging. Zoals verwacht scoort Brugge het hoogst van alle centrumsteden in enkele domeinen: 93 procent geeft aan dat ze graag in Brugge wonen, 85 procent van de Bruggelingen zijn trots op hun stad. Slechts 6,6 procent heeft verhuisplannen.

Gelukkig

De Bruggelingen zijn de gelukkigste inwoners van alle centrumsteden: 84,4 procent gaf aan zich gelukkig te voelen. “Een groot verschil met Antwerpen, slechts 77,1 procent van de Sinjoren zijn gelukkig”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Inzake tevredenheid over groen in de buurt, moet Brugge met 87 procent enkel Genk laten voorgaan. Net als in Roeselare zijn 94 procent van de Bruggelingen positief over de onderwijsvoorzieningen. Een werkpunt is het feit dat amper 41 procent van de ondervraagden voor werk of studie in Brugge vertoeven. Het aanbod van activiteiten voor jongeren mag gerust uitgebreid worden: slechts de helft van de ondervraagden vindt dit voldoende groot.

Kinderopvang

Slechts twee op drie Bruggelingen geeft de kinderopvang goede punten, zeven op tien heeft geen klachten over de ouderenzorg. “Dat heeft te maken met het personeelstekort en het feit dat één woon-zorgcentrum in Sint-Pieters onder verhoogd toezicht staat”, legt Dirk De fauw uit.

Eén op drie Bruggelingen geeft aan milieubewust te handelen, ruim vier op vijf stadsgenoten legt kortere afstanden te voet of met de fiets af. Meer dan de helft van de Bruggelingen vindt dat er voldoende autoluwe zones zijn. Negen op tien inwoners voelt zich thuis in zijn buurt, de helft van de bewoners heeft veel contact met zijn buren.

Zes op tien Bruggelingen vindt dat verschillende culturen goed samenleven in de stad. Een op vijf ondervraagden klaagt over buurthinder, in hoofdzaak verkeershinder, zwerfvuil en hondenpoep. Van grote verzuring is dus geen sprake.

Vertrouwen gedaald

41,7 procent van de Bruggelingen zegt vertrouwen te hebben in het stadsbestuur. Na Leuven scoort Brugge het hoogst van de centrumsteden. In Vlaanderen fluctueren de cijfers tussen 8 en 57 procent. Het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden is 31 procent.

Het Brugs stadsbestuur haalt wel 7 procent minder dan drie jaar geleden. “In 2020 woedde corona, toen was er vanwege het stadsbestuur veel contact en communicatie met de bevolking”, geeft Dirk De fauw als uitleg.

Hij wijst op de tevredenheid over de loketvoorzieningen en de informatieverstrekking: “Het is belangrijk dat we als stadsbestuur aanspreekbaar zijn en dat inwoners bij onze stadsdiensten terecht kunnen met vragen of problemen. We investeren daarom in laagdrempelige ophaalpunten en het digitaal ontsluiten van onze dienstverlening. Die inspanningen lonen, want steeds meer inwoners – nu al 62,6 procent – vinden de weg naar onze contactpunten.”

Politie

Het schepencollege onder leiding van Dirk De fauw is wel nog altijd populairder dan dat van zijn Brugse voorgangers Renaat Landuyt (27,3 procent in 2017) en zelfs Patrick Moenaert (40,5 procent in 2011).

Opvallend: 52 procent van de Bruggelingen vertrouwt de lokale politie, dat is 10 procent meer dan het vertrouwen in het stadsbestuur. “Onze lokale politie spant de kroon, samen met Kortrijk. Maar de enquête werd afgenomen voordat er in die stad met luchtgitaren gespeeld werd”, aldus de Brugse burgemeester.